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聯邦總務署：政府採購不再要求廠商須有DEI政策

記者顏伶如／即時報導
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位於華府的聯邦總務署。(美聯社)
位於華府的聯邦總務署。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)18日獨家報導，川普政府推翻拜登政府規定，根據聯邦總務署(General Services Administration，GSA)最新宣布，聯邦機關採購貨品或服務時，將不再要求廠商必須遵循「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策。

根據拜登政府規定，多元化原則是否納入企業內部規定，是聯邦政府採購、發包時的審查條件之一。

聯邦總務署同時宣布，聯邦機關遵守川普總統上周發布命令，今後採購不再根據以紙吸管替代塑膠吸管的拜登政府倡議。拜登政府2024年推出逐漸淘汰單次使用塑膠吸管的倡議，目標2035年之前所有聯邦機關都不再使用塑膠吸管。

報導指出，這是川普上台後聯邦總務署落實的第一波聯邦採購改革。

聯邦採購協會(Federal Acquisition Service，FAI)主委葛魯巴姆(Josh Gruenbaum)指出，拜登政府訂定的聯邦採購規定長達2000多頁，內容繁瑣、過時，「政府部門根本無法完成有效採購以滿足需求」。

長久以來，國會通過法案通常給予美洲原住民、身心障礙者經營企業給予特殊優惠。根據聯邦總務署新版規定，與聯邦政府訂有契約的所有廠商，如果合約效期仍有半年以上，都必須根政府重新協商，以確認排除多元化條款。

聯邦總務署發言人說，公司行號如果持續訂定多元化政策內部規定並不會受到懲罰，但在爭取聯邦發包計畫時，多元化政策不再列入審查資格考量。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

拜登 川普 聯邦政府

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