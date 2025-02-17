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國稅局將讓政府效率部人員進入納稅人資料庫

記者顏伶如／即時報導
國稅局(IRS)將讓科技富豪馬斯克(圖)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員進入具有高度敏感的納稅人資料庫。（路透）
國稅局(IRS)將讓科技富豪馬斯克(圖)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員進入具有高度敏感的納稅人資料庫。（路透）

紐約時報17日報導，消息人士說，國稅局(IRS)將讓科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員進入具有高度敏感的納稅人資料庫，內容包括數以百萬計美國民眾的個人財務狀況，例如稅表、社會安全號碼、地址、銀行帳戶細節以及就業訊息。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)表示，政府制度長久以來殘破不全，存在浪費、詐騙、濫用等根深柢固的亂象。他說，必須直接進入國稅局系統，才能找出問題並且對症下藥。

費爾茲表示，政府效率部將繼續踢爆詐騙，「美國人民有權知道辛苦賺錢所繳的稅金，政府都拿去如何花費」。

進入國稅局納稅人資料庫是馬斯克團隊挑戰權限的最新動作。過去幾周，政府效率部人員獲准進入財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service，BFS)撥款系統，引發輿論質疑。

紐約時報報導，兩名知情人士說，被政府效率部派到聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)的年輕電腦軟體工程師柯林格(Gavin Kliger)，13日已經在國稅局總部開始工作，頭銜為國稅局代理局長的資深顧問。消息人士說，柯林格在國稅局將扮演何種角色仍有待確認，但可以確定的是，將擁有進入納稅人各種系統的龐大權限，但截至16日晚間為止，柯林格尚未獲得授權能進入敏感資料庫。

川普總統15日在向支持者爭取募款的電郵當中表示：「大家對於遭到國稅局鎖定與騷擾是否已經感到厭煩？顯然已經到了時候要有些改變，應該有人來查一查他們。」

華盛頓郵報16日晚間報導，政府效率部人員將能進入國稅局戒備嚴密的系統，包括每名納稅人的金融訊息細節、全國公司行號與非營利機構的財務狀況。

報導指出，白宮施壓之下，國稅局現正研擬瞭解備忘錄(memorandum of understanding)，授權政府效率部人員進入國稅局各種系統、資產與數據，包括可以查看個人資料的「內部資料檢索系統」(Integrated Data Retrieval System，IDRS)。

根據華盛頓郵報取得備忘錄草稿，柯林格將在國稅局工作120天，時間屆滿國稅局與白宮可以命令延期。

國稅局 白宮 紐約時報

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