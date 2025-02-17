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ICE逮捕無證移民人數續降 平均1天不到600人

編譯俞仲慈／綜合報導
盡管投入大量資源，但聯邦執法人員2月份逮捕的非法移民人數卻比1月份下降。圖為執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)
盡管投入大量資源，但聯邦執法人員2月份逮捕的非法移民人數卻比1月份下降。圖為執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)

川普上任後雷厲風行逮捕非法移民，全面投入人力與資源，不過移民與海關執法局(ICE)本月迄今，逮捕人數持續下降，從上月平均每天800人，減少到2月每天不到600人。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，川普政府執政頭十天全面打擊非法移民，動員規模堪比九一一攻擊事件與新冠防疫大作戰，並在社群平台公布每天逮捕人數，一開始每天數百人，上個月26日甚至達到1179人。

投入大量資源成效有限 ICE停止更新人數

不過數據顯示本月迄今ICE逮捕人數開始下降，從1月底每天約800人，減至2月前13天每日不到600人，然後停止更新人數。

由於逮捕人數遠低於川普原先設定每天1200至1500人目標，「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)坦承：「我很不高興，我們需要逮捕更多人。」國土安全部長諾姆(Kristi L. Noem)更以缺乏績效為由，摘下ICE兩名最高階執法官員烏紗帽。

拜登政府任內ICE幕僚長豪瑟(Jason Houser)直言：「我看到都是表演，現任政府只是不斷讓各部會脫離他們原本任務。」並嘲諷負責打擊非法槍枝、毒品與人蛇集團的聯邦執法官員如今「裝模作樣在逮捕非犯罪分子」。

大規模驅離非法移民還有一大難題就是ICE人力經費短缺，雖然川普政府協調緝毒局、法警、聯邦調查局等執法單位調派人力支援，但成效有限。

匿名官員抱怨：許多人被迫1周工作6至7天

還有ICE匿名官員透露，許多人被迫每周工作六天、七天，儘管保證加班與延後休假會獲得補償，但在沒有更多經費與人力支援下，要求提高逮捕人數根本不切實際。

聯邦參院預算委員會主席葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州共和黨)日前坦承：「我們的錢快用完了。」計畫增列1750億元預算僱用更多人員並擴大拘留所，然而與國土安全部每年預算約600億元(包括ICE約90億元預算)相比，堪稱天文數字。

不過即使目標訂為每年100萬人，也就是每天驅逐2700多人，也讓ICE承受極大壓力，因為過去從未在一年內達成目標的半數；甚至為收容遭被捕的非法移民，國防部不惜開放關達那摩灣(Guantánamo Bay)作為居留所。

前國土安全部專家布朗(Theresa Cardinal Brown)指控：「他們竭盡全力深入法律各層面尋找可借鏡法規，就連數十年來未曾使用的條款也派上用場。」

還有華府無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員契斯提(Muzaffar Chishti)對於川普政府以「不存在的入侵」全面動員聯邦部會也不以為然：「從未見過任何一屆政府，即便川普首任也沒有如此執著移民問題並視為施政的一切。」

大規模驅離非法移民一大難題就是ICE人力經費短缺。圖為執法人員在芝加哥逮捕非法移...
大規模驅離非法移民一大難題就是ICE人力經費短缺。圖為執法人員在芝加哥逮捕非法移民。(路透)

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