「能救國就不違法」川普引拿破崙名言 進一步擴張權力

川普總統引用拿破崙的話,只要能拯救國家就不算違法,引起軒然大波。圖為川普夫婦(左一、左二)2017年7月參觀位於巴黎的拿破崙墓。(路透)

川普 總統15日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文引述拿破崙(Napoleon Bonaparte)名言「救國者不違反任何法律」,紐約時報 分析,川普透過貼文傳遞挑戰法律及憲法界線的態度,強調正在推動的聯邦政府大幅改革是為了救國,因此不受法律約束。

引述拿破崙名言的發文,15日傍晚設定為川普「真實社群」動態的置頂發文,白宮 在社群網站X的官方帳號15日晚間轉貼川普「真實社群」發文。

紐約時報報導,「救國者不違反任何法律」(He who saves his Country does not violate any Law)這句話有多種版本,經常被說是拿破崙名言,但確實起源已不可考。然而,川普引述這句話的態度則相當明確;自從2024年兩度遭遇暗殺但都躲過一劫之後,川普多次透過行動與發言表示自己受到上帝賜福得以完成目標。

報導指出,川普二度執政,使用權力比第一任期間更加大膽,最高法院2024年裁定更賦予川普龐大豁免權,擔任公職期間幾乎任何行為都不會受到刑事究責。

川普總統引用拿破崙的話,只要能拯救國家就不算違法,引起軒然大波。圖為川普夫婦2017年7月參觀位於巴黎的拿破崙墓。(路透)

上台最初幾周,川普發布多道挑戰總統權限的行政命令,不過許多政策已遭聯邦法院暫時喊停,例如川普取消受到憲法第14修正案保障的出生公民權、大量開除聯邦公務員、廢除美國援外計畫。曾經對川普展開犯罪調查的聯邦檢察官已遭革職,國會任命的獨立監督機關也被川普廢除。

某些支持者認為,川普所作所為都是合法,因為法規如果原本就違憲,不遵守規定並不構成非法。不過,川普15日的發文則進一步擴張權力,直指就算川普公然違反法律,只要動機是為了拯救國家,就不算違法。

然而, 杜魯門總統(Harry Truman)韓戰期間一度企圖控制鋼鐵廠,雖然以國家安全考量為出發,仍被最高法院擋下。川普到目前為止推出措施,絕大多數施政都與國家安全無關,而是清算自由派政策。