盤點川普就職滿月：大幅裁員、通膨蠢蠢欲動、國會權力萎縮

川普總統。（美聯社）

川普 自從1月20日第二度上任以來，快速且強勢地推行各項政策，重塑美國社會、政治、經濟，以及美國在世界舞台上的角色。

據美聯社報導，川普任命億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)領導政府效率部(DOGE)，解雇數千名聯邦公務員，且可能關閉國會創建的整個機構。

這些政策在極大程度上，掩蓋了川普大規模驅逐境內的無證移民，並在美墨邊境強利阻止移民闖關；川普政府另透過取消多元、平等和共融庸雇(DEI hire)，以及開倒車的跨性別權利，重塑社會政策。

在國際貿易方面，川普政府對美國傳統的貿易夥伴徵收數十項新關稅，並揚言要加徵更多稅；罔顧經濟學者示警，這會把成本轉嫁給美國消費者且助長通膨。

解雇數千員工

川普政府解雇數千名仍處於試用期的員工，儘管這對新進員工而言很常見，但部分人只有一個小時打包離開辦公室。

可能失業的對象包括醫事科學家、能源基礎設施專家、外交服務人員、聯邦調查局(FBI)探員、檢察官、教育和農業數據專家、海外救助人員，以及人力資源單位的人。

2008年金融危機後，為保護公眾利益而成立的聯邦消費者金融保護局(CFPB)員工表示，川普政府想裁撤整個單位並抹去過去12年的所有數據。

法官下令，川普政府同意在3月3日前，暫緩解散CFPB。

川普允諾顛覆華盛頓，但他的行為恐讓數千名公務員失業，推高失業率。

訴訟挑戰不斷

針對川普政策的訴訟挑戰從他就職典禮開始，截至2月15日在全美面臨約70宗訴訟，指控政府的行政命令到聯邦政府行動都有。

共和黨 控制的國會幾乎未加阻撓，因此司法系統成為民眾尋求抗衡的主要途徑。

法官迄今發布十多道命令，至少暫時阻止川普部分議程，包括取消出生公民權、DOGE成員經手的敏感聯邦數據等。

暫時阻止川普政策的法官大多由民主黨總統提名，但共和黨總統任命的法官也做出對川普不利的裁決。

通膨指標不佳

勞工部數據顯示，1月通膨率月增成長0.5%；過去三個月以來，消費者物價指數以4.5%的年增率成長，表示通膨去年和緩後再次走揚。

川普曾誇口，說他上任後可立刻壓低通膨。不過，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)日前批評前總統拜登時，也坦言近期的通膨指標「比預期的差」。

效率部惹爭議

國會發現，該機構作為憲法中優先管控聯邦支出的威權已然動搖且其權力與日縮減。

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，DOGE團隊的工作「令人振奮」，而川普正在「採取合法的行政行動」。

但共和黨議員當中，也出現少數抗議跡象，國會議員寫信、打電話給強生，訴求保障選民的權益，因為不少聯邦計畫、服務和政府合約經費遭川普政府撤銷。

民主黨議員在被關閉的聯邦辦公室外，加入抗議群眾的行列，譴責川普和馬斯克做得「太過分」。