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理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

編譯廖振堯／綜合報導
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美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

獲川普總統授權的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)大刀闊斧地整頓聯邦政府機構，揭露了許多鋪張浪費行為，福斯新聞(Fox News)整理以下五大浪費例子。

1.人工處理退休文件

聯邦雇員的退休文件處理系統是在賓州的一個1955年就開始使用的舊石灰岩礦坑中，由700多人在地下230呎處工作，無論是紀錄、填寫全靠人工，每月處理1萬份申請便是極限。馬斯克指出，這個系統如同時空扭曲(time warp)一般，減緩了聯邦退休程序。

2.EPA急花掉200億

DOGE的行動促使EPA掃蕩署內支出，表示拜登政府「知情並浪費200億元的納稅錢」。署長李修頓(Lee Zeldin)發文表示一段兩個月影片中，拜登政府環保署官員談論他們「如何從鐵達尼號上扔金條」，也就是急於在川普就職前把這些納稅錢花掉；而這幾百億元經費僅靠八個機構就「自行決定」如何分配。

3.FEMA鉅額安置費

DOGE揭露僅在上周，FEMA就撥款超過5900萬元，用於將非法移民安置在紐約市的豪華飯店。馬斯克批這筆錢違法也嚴重違抗了川普的行政命令。紐約市政府發言人向福斯證實，在這5930萬元中有1900萬元用於飯店費用，其餘則用於資助食品、保全等其他服務。國土安全部(DHS)在DOGE揭露這些支出的第二天表示，部長諾姆(Kristi Noem)已經追回這些款項。

4.國防部昂貴用品

聯邦政府內最大的裁量性支出(discretionary spending)便是國防部的8500億元，接下來恐成為削減目標。國防商業委員會2015年便發現若重新談判服務合約、整合官僚程序，國防部五年可省1250億元。國會2018年一項調查發現，空軍飛機上每個可加熱咖啡杯就花1300元；去年國防部監察長審計發現，空軍的給皂器被波音公司多收了80倍，多付14萬9072元。

5.伊拉克蓋芝麻街

美國國際開發署(USAID)多年來資助的一些項目的必要性啟人疑竇。如拜登政府期間，USAID向芝麻街工作室(Sesame Street)撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。

國防部 拜登 馬斯克

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