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最新民調：移民、經濟議題上 近半民眾相信川普

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

川普總統上任即將滿月，多項有關他施政方針及政策的民調結果陸續公布，從結果看，黨派分歧仍然壁壘分明，兩黨對川普處理各種問題的信任度走向兩極。

YouGov最新民調指出，逾半美國人(52%)高度信任川普處理非法移民的能力，但在環境、醫療保健等相關問題上，則不太信任他。

對於經濟政策，47%對川普表示信任；45%信任川普的外交政策；43%信任他的對外貿易政策。

不過在具體的社會議題上，包括LGBTQ、跨性別、環境及種族等，受訪者普遍對川普缺乏信任。例如在LGBTQ議題，就有超過一半人(51%)不信任他。其他如跨性別議題，50%表示不信任、環境議題及種族關係議題同樣有49%說不信任。

在醫療保健議題上，受訪者普遍認為川普在社會安全和教育方面撥款太少而缺乏信心，從而影響對他處理這個問題上的信任度。

民調的結果也說明，在各個問題上，兩黨的分歧非常明顯甚至兩極化。

在民調中所列出的20個問題裡，絕大多數共和黨人都對川普表示高度信任，尤其在經濟(87%) 、移民(87%)及外交政策(84%)都超逾八成。不過這與2024年11月當選後相比，則略有下降。

共和黨人大都認同川普處理LGBTQ，只有19%表示不信任；處理跨性別議題，更僅有15%對川普缺乏信任，這都說明了川普在處理這兩個問題上深得共和黨人的信任。

相反地，絕大多數民主黨人在所有問題上，都對川普完全不信任，尤其對他處理種族關係及LGBTQ的能力，分別有高達84%及81%缺乏信心。

川普上任的第一天即簽署行政命令，對非法移民、邊境政策等採取嚴厲措施，都贏得普遍信任。他也發布了多項毫不理會環境保護措施的能源政策，自然讓他的支持者及化石燃料業者感到高興，不過這也招來環保人士及組織抨擊，在民調裡全部反映出來。

川普 民調 非法移民

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