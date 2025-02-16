效率部公布偵察局資料、裁員核安局 情報界憂危及國安
政府效率部(DOGE)主導對聯邦機構全面瘦身，連能源部旗下國家核安局(NNSA)也被裁員，讓核武庫存陷於無人監管的險境；同時DOGE逕自將國家偵察局(NRO)人員個資上網公布，也引發新的國安疑慮。
美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，DOGE官網本周稍早更新聯邦部會勞動力最新資訊，直接將NRO員工人數與預算編列等上網公開，讓情報界人士捏一把冷汗。
前國土安全部情報與分析事務代理副部長柯恩(John Cohen)直言，只要有任何情報機構人員個資外洩，皆會危及當事人安全；曾任職於機密審查委員會的匿名情報官員也強調此事非同小可：「尤其涉及NRO預算與人員，如果涉及行政權下解密的敏感訊息，嚴重性可能更大。」
不過DOGE.GOV官網網頁已註明「勞動力資料不包括軍隊、郵政服務、白宮、情報等其他機構」，前中央情報局(CIA)官員馬爾羅伊(Mick Mulroy)認為：「我不知道機密資料是否已被公開，但基於多種理由，根本不應該公布情報機構的規模、預算，當然還有人員姓名。」並強調：「我們的對手想要盡可能收集更多訊息，以釐清我們在做什麼、做得如何、我們在情報收集方面的投入程度，當然還有涉案人員身分，這樣他們就可以成為情報收集目標。」
另外DOGE裁員大刀還砍向能源部旗下NNSA的300多名員工，包括派駐核武製造廠負責監督核武的專業人員，相關人士向有線電視新聞網(CNN)指控：「沒人花時間了解我們的工作內容以及我們的工作對國安的重要」。
因此有知情人士證實已有聯邦參議員出面拜會能源部長萊特(Chris Wright)表達關切並透露：「能源部似乎沒有真正意識到NNSA負責監管核武庫存，導致國會驚慌失措。」並強調：「核武威懾是國家安全與穩定的基礎，哪怕這種威懾力的維護出現任何小差錯，都會讓大家感到毛骨悚然。」
根據CNN報導，NNSA代理局長羅賓斯(Teresa Robbins)14日收到新指示，宣布撤銷試用人員的解雇計畫，不過知情人士認為由於當前情勢不明朗，到底有多少人員會重返職場仍是個未知數。
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