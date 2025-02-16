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1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

效率部公布偵察局資料、裁員核安局 情報界憂危及國安

編譯俞仲慈／綜合報導
由億萬富豪馬斯克領導的政府效率部將國家偵察局的機密資料公布上網，引發國安憂慮。圖為紐約市民眾15日在曼哈頓一家特斯拉經銷店前，向馬斯克和政府效率部示威。(歐新社)
由億萬富豪馬斯克領導的政府效率部將國家偵察局的機密資料公布上網，引發國安憂慮。圖為紐約市民眾15日在曼哈頓一家特斯拉經銷店前，向馬斯克和政府效率部示威。(歐新社)

政府效率部(DOGE)主導對聯邦機構全面瘦身，連能源部旗下國家核安局(NNSA)也被裁員，讓核武庫存陷於無人監管的險境；同時DOGE逕自將國家偵察局(NRO)人員個資上網公布，也引發新的國安疑慮。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，DOGE官網本周稍早更新聯邦部會勞動力最新資訊，直接將NRO員工人數與預算編列等上網公開，讓情報界人士捏一把冷汗。

前國土安全部情報與分析事務代理副部長柯恩(John Cohen)直言，只要有任何情報機構人員個資外洩，皆會危及當事人安全；曾任職於機密審查委員會的匿名情報官員也強調此事非同小可：「尤其涉及NRO預算與人員，如果涉及行政權下解密的敏感訊息，嚴重性可能更大。」

不過DOGE.GOV官網網頁已註明「勞動力資料不包括軍隊、郵政服務、白宮、情報等其他機構」，前中央情報局(CIA)官員馬爾羅伊(Mick Mulroy)認為：「我不知道機密資料是否已被公開，但基於多種理由，根本不應該公布情報機構的規模、預算，當然還有人員姓名。」並強調：「我們的對手想要盡可能收集更多訊息，以釐清我們在做什麼、做得如何、我們在情報收集方面的投入程度，當然還有涉案人員身分，這樣他們就可以成為情報收集目標。」

另外DOGE裁員大刀還砍向能源部旗下NNSA的300多名員工，包括派駐核武製造廠負責監督核武的專業人員，相關人士向有線電視新聞網(CNN)指控：「沒人花時間了解我們的工作內容以及我們的工作對國安的重要」。

因此有知情人士證實已有聯邦參議員出面拜會能源部長萊特(Chris Wright)表達關切並透露：「能源部似乎沒有真正意識到NNSA負責監管核武庫存，導致國會驚慌失措。」並強調：「核武威懾是國家安全與穩定的基礎，哪怕這種威懾力的維護出現任何小差錯，都會讓大家感到毛骨悚然。」

根據CNN報導，NNSA代理局長羅賓斯(Teresa Robbins)14日收到新指示，宣布撤銷試用人員的解雇計畫，不過知情人士認為由於當前情勢不明朗，到底有多少人員會重返職場仍是個未知數。

能源部 預算 裁員

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