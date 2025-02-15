我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

中央社／華盛頓14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

川普總統（Donald Trump）今天簽署行政命令成立「國家能源主導委員會」，其任務將是協助滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求，好讓美國在與中國的AI競賽中勝出。

法新社報導，川普簽署行政命令時告訴記者：「我們將在能源領域占主導地位，而且這甚至還不包含我們將為所有AI工廠生產的所有電力。」

他補充道，AI工廠所需電力至少是現在的2倍。

川普的內政部長柏根（Doug Burgum）也出席了行政命令簽署儀式，他表示：「美國正與中國進行AI軍備競賽，我們要取勝的唯一方法就是（生產）更多電力。」

官員預期最快在2028年前，科技企業訓練AI所需能源將高達5GW（Gigawatt，百萬瓩），足以為大約500萬家戶供電。

根據白宮說法，「國家能源主導委員會」（National Energy Dominance Council）將協調各聯邦政府機構的能源政策，並簡化各種能源的許可、生產和分配。

這項舉措符合川普競選承諾「大鑽特鑽」（drill, baby, drill），提高國內石油及天然氣產量，推翻前總統拜登（Joe Biden）政府任何關切碳排放或氣候變遷影響的政策。

委員會成立另一目的是應對川普發起貿易戰可能導致成本上漲，一旦美國進出口能源遭到加徵關稅，能源價格可能攀升。

AI 川普 拜登

上一則

范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭

延伸閱讀

美俄將談烏戰停戰 普亭團隊成員曝 專家：面對川普居下風

美俄將談烏戰停戰 普亭團隊成員曝 專家：面對川普居下風
避開愚人節 川普：最快4月2日對汽車徵收關稅

避開愚人節 川普：最快4月2日對汽車徵收關稅
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？