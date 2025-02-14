「讓美國再次健康」 川普簽行政令 優先關注兒童慢性病

川普總統13日簽署行政令，成立「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，MAHA)委員會。圖為川普(左二)當天簽署任命小甘迺迪(右三)為衛生部長的委任書。（路透）

川普 總統13日簽署行政令，成立「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，MAHA)委員會，其任務是研究和應對美國日益嚴重的健康危機，重點關注兒童慢性病問題。

該委員會由新上任的衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)擔任主席，將在成立100天內提交關於兒童慢性病問題的評估報告，並在180天內提出改善兒童健康狀況的戰略方案。該委員會主要通過四項政策指令應對慢性病問題，包括提高政府資助醫療研究的透明度，優先開展疾病成因研究，支持農業發展以確保健康食品供應，擴大治療方案與健康保險 的靈活性等。

據白宮 發布的數據，美國六成成年人至少患有一種慢性病，四成成年人有兩種或以上慢性病。此外，美國兒童慢性病發病率持續上升。截至2022年，已有約3000萬美國兒童至少患有一種健康疾病，包括過敏、哮喘、自身免疫系統疾病等。

數據顯示，目前僅有三分之一的美國人對美國醫療體系表示信任，接近歷史最低水平。白宮表示，新委員會將通過舉行公開聽證會、圓桌會議等方式，聽取公共衛生領域專家意見，恢復公眾對醫療和科研機構的信心。