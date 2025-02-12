川普對等關稅要來了？傳12日下午簽署行政命令

川普總統。（歐新社）

川普 總統11日在白宮 接見獲俄羅斯 釋放的美國教師福格爾（Marc Fogel）時，被問到12日是否公布對等關稅計畫，僅說「拭目以待」（We'll see）。彭博資訊指出，他將在12日下午2時30分簽署行政命令，但未明說可能簽署的命令內容。

美國教師福格爾（Marc Fogel）遭俄羅斯判處14年有期徒刑後，2021年來已被關押三年多，白宮國安顧問瓦爾茲11日表示，美俄已達成一項交換協議，讓福格爾獲釋，形容這是俄羅斯展現善意，也是朝向結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的正確一步。

川普11日深夜在白宮接見福格爾時說，「我認為以戰爭來說，這是善意」「我認為這可能是非常重要的時刻，各位都可能參與其中，因為這可能是讓烏克蘭戰爭結束的重大而重要環節」。他也說，12日可能還會有「另一個非常重要的人」獲釋返家。

他被問到是否與俄國總統普亭談話交換事宜時說，「我不想談這個，我只想說我非常感謝他們讓馬克（福格爾的名字）回家」。

川普在被問到12日是否會公布對等關稅時，只說「拭目以待」。彭博資訊指出，他將在12日下午2時30分簽署行政命令。