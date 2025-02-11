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美聯社拒用「美國灣」 遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪

編譯盧思綸、黃淑玲／即時報導
川普（右）11日與馬斯克（左）在白宮橢圓辦公室接受記者採訪。(歐新社)
川普（右）11日與馬斯克（左）在白宮橢圓辦公室接受記者採訪。(歐新社)

美聯社拒絕採用川普政府的「美國灣」（Gulf of America），堅持沿用超過400年歷史的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），遭白宮禁止進入橢圓辦公室進行採訪，並威脅更改報導用語。此舉是相當罕見的禁令，美聯社回應已經違反憲法第一修正案保障的言論自由。而蘋果公司（Apple）的地圖應用程式，跟進Google，也將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。

一名美聯社記者11日照常要進入橢圓辦公室活動現場，不料遭到阻攔，因而無法參加川普行政命令簽署儀式。現場隨後演變為川普與馬斯克的問答環節。

美聯社在一份聲明中證實，11日接到通知表示，如果「新聞寫作標準無法配合川普更名墨西哥灣為美國灣的行政命令」，將被禁止參加橢圓辦公室的活動。

美聯社主編佩斯（Julie Pace）聲明：「川普政府因為美聯社的獨立新聞報導而對我們進行懲罰，這令人震驚。根據美聯社報導內容限制我們進入橢圓辦公室，不僅嚴重妨礙了公眾獲取獨立新聞的權利，且明顯違反了第一修正案。」

美聯社對川普將墨西哥灣改名為美國灣的指導方針表示，美聯社「將繼續使用其原名，同時承認川普所選擇的新名稱」。美聯社表示，這是因為墨西哥灣已經使用「超過400年」，而且其他國家和國際機構不必承認這一名稱變更。

白宮並未立即回應置評，白宮記者協會稱白宮此舉「不可接受」。

Google Maps日前將「墨西哥灣」改名後，招致不少負評，指責這位搜尋巨人屈服新政府。蘋果周二對美國用戶也做了這項調整，並且表示很快就會擴及全球使用者。蘋果在iPhone、iPad、Mac等大多數的裝置裡，都提供地圖應用程式，最近還推出網頁版本，以便更能與Google的地圖應用程式Google Maps競爭。

共和黨國會議員在Google改「墨西哥灣」名稱而蘋果還沒改時，讚揚Google遵守命令，怪罪蘋果沒有馬上行動，例如眾議員Greg Steube就在臉書上指蘋果「仍然迷失方向」。

彭博資訊說，截至周二（11日），微軟的必應地圖以及MapQuest的地圖服務，還沒有修改「墨西哥灣」的名稱。

墨西哥灣 川普 Google

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