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國土安全部請求IRS調查員 加入擴大查緝無證移民執法

記者顏伶如／即時報導
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國稅局在華府的總部。(路透)
國稅局在華府的總部。(路透)

華爾街日報(WSJ)10日獨家報導，國土安全部已向財政部長貝森特(Scott Bessent)請求協助，希望國稅局刑事調查處(IRS criminal-investigation division，IRS-CI)犯罪調查員加入擴大查緝無證移民的執法行動，追查與人口走私有關的金流動向，了解哪些雇主聘用非法移民

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)7日在一份備忘錄寫道，希望貝森特讓國稅局犯罪調查員協助了解與人口走私有關的金流網絡以及雇用非法移民的公司行號，國稅局犯罪調查員在查緝行動裡有權逮捕、拘留、移送嫌犯。

報導指出，為了落實川普總統大規模遣返無證移民的競選承諾，國土安全部在先前發布的備忘錄裡，已經授權來自司法部轄下的緝毒局(Drug Enforcement Administration)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)與法警局(U.S. Marshals Service)幹員都有移民執法權限。

國稅局刑事調查處共有2290名特別幹員，人力比2022年增加10%。2022年，民主黨位居眾議院多數時為國稅局擴編、增加資源。國稅局刑事調查處通常配槍，負責配合聯邦調查局(FBI)及其他機關追查逃漏稅與金融犯罪，與國稅局稅務稽查員任務不同。

職業文官出身的歐唐納(Douglas O'Donnell)目前是國稅局代理局長，川普已宣布提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)出任新任局長，但龍恩人事案尚未在參院通過。

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國稅局 非法移民 國土安全部

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