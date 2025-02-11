我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S樹葬時間和地點保密 背後原因曝光

川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看

美國Google地圖正式按川普命令 墨西哥灣改「美國灣」 台灣版加括號

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美國灣）」。（翻攝自Google地圖）
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美國灣）」。（翻攝自Google地圖）

美國總統川普1月20日就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。CNN報導，這片水域現在對美國的Google地圖用戶標示為「美國灣」。

谷歌先前曾表示，該公司有著「長期遵循的作法，當官方政府來源更新名稱時，我們會跟進更改名稱」，並在10日發出的聲明中表示，「在美國使用地圖的用戶將看到『美國灣」，在墨西哥使用地圖的用戶將看到『墨西哥灣』，其他地方的每個人都會看到兩個名字」。

在台灣打開Google地圖，可見到「墨西哥灣（美國灣）」。

谷歌1月時表示，也會按照川普簽署的行政命令，將美國最高峰從阿拉斯加原住民之名的「迪納利」（Denali）改回麥金萊山（Mount McKinley）；歐巴馬前總統於2015年下令改名，以向阿拉斯加州的原住民致敬。但截至11日，Google地圖還沒有做出變動。

根據此前新聞，川普上任後下令將美國南部、墨西哥和古巴圍繞的墨西哥灣更名為美國灣，美國最高峰德納利的名字改回「麥金萊山」。谷歌1月底表示，只有政府更新墨西哥灣和德納利的官方名稱，他們才會隨之更改，並將根據地名資訊系統（Geographic Names Information System）的所有更新調整；地名資訊系統是包含美國100多萬個地理特徵的數據庫。

谷歌當時也指出，只有美國的用戶會看到更改，因為「當各國間的官方名稱不同時，谷歌地圖用戶將會看到當地使用的官方名稱，世界其他地區的用戶則會看到兩種名稱。這也適用本次更名」。

墨西哥灣 谷歌 Google

上一則

川習再度貿易過招 但中國經過十年生聚已非吳下阿蒙

下一則

重申接管計畫 川普：巴勒斯坦人「無權」返回加薩

延伸閱讀

如何安撫川普？台日韓等亞洲各國急想辦法抗關稅威脅

如何安撫川普？台日韓等亞洲各國急想辦法抗關稅威脅
川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看

川普祭關稅大棒 就任3周打擊超上任期 全球影響一次看
成本高於面值 川普下令財政部停鑄1分硬幣

成本高於面值 川普下令財政部停鑄1分硬幣
「沒跟美貿易活不下去」 川普認真想納加拿大為第51州

「沒跟美貿易活不下去」 川普認真想納加拿大為第51州

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
馬斯克宣稱已刪民主黨參議員華倫的報稅服務小組，會不會影響到國稅局的免費報稅服務，引起關注。(取自國稅局網站)

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

2025-02-04 05:25

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則