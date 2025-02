美國Google地圖正式按川普命令 墨西哥灣改「美國灣」 台灣版加括號

美國總統川普1月20日就職首日便簽發行政命令,將「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)。CNN報導,這片水域現在對美國的Google 地圖用戶標示為「美國灣」。

🚨BREAKING: Google Maps OFFICIALLY changes the Gulf of Mexico to THE GULF OF AMERICA. It’s BEAUTIFUL 🇺🇸 pic.twitter.com/rInI9K2qWB

谷歌 先前曾表示,該公司有著「長期遵循的作法,當官方政府來源更新名稱時,我們會跟進更改名稱」,並在10日發出的聲明中表示,「在美國使用地圖的用戶將看到『美國灣」,在墨西哥使用地圖的用戶將看到『墨西哥灣』,其他地方的每個人都會看到兩個名字」。

Google Maps 'Gulf of America' is Here: What it Looks Like in Canada https://t.co/2SLejrlr5S pic.twitter.com/LPbG2irtBl