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成本高於面值 川普下令財政部停鑄1分硬幣

記者顏伶如／綜合報導
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鑄造一個一分硬幣的成本將近四分，川普總統下令停止鑄造，市場不再流通後，可能會改變商家對商品的標價。（美聯社）
鑄造一個一分硬幣的成本將近四分，川普總統下令停止鑄造，市場不再流通後，可能會改變商家對商品的標價。（美聯社）

川普總統9日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，已經指示財政部長貝森特(Scott Bessent)停止鑄造1分硬幣，以減少不必要的政府支出。華盛頓郵報10日報導，巴西、智利、中國等已經停止鑄造低面額硬幣，加拿大從2012年開始逐漸汰除1分錢加幣。

每發行1枚虧2.69分

川普發文寫道：「且讓我們停止國家預算的嚴重浪費，即使是一次從一分錢做起。」川普表示，鑄造一枚1分硬幣其實虧本超過2分。

紐約時報10日分析，川普是否有權下令停止鑄造硬幣仍有待釐清，根據美國鑄幣局(U.S. Mint)規定，國家硬幣鑄造決策權屬於國會，而非財政部或聯邦準備理事會(Federal Reserve)。

報導指出，不少專家與政府官員多年來一直呼籲取消1分硬幣的鑄造，因為1分硬幣的購買實力已經因為通貨膨脹而降低，鑄造成本卻一路走高。根據美國鑄幣局去年公布的年度報告，2024年鑄造及發行一枚1分硬幣要花3.69分。換算起來等於政府每發行一枚1分硬幣，就要虧損2.69分。

現仍有2500億枚流通

美國鑄幣局指出，2024年總共發行30多億枚1分硬幣，政府虧損8億5300萬元。去年當中，美國國內大約有2500億枚1分硬幣在市面流通，平均每人擁有700枚1分硬幣。

華盛頓郵報報導，主張保留1分硬幣的人士指出，廢除1分硬幣將讓通膨火上加油，消費者以現金購物時被迫接受湊成整數的計價方式，例如購買某件物品含稅價格是10.08元，取消1分硬幣之後便自動漲價變成收取10.10元。

川普是否有權未經國會同意便下令財政部停鑄1分硬幣？哈佛大學(Harvard University)憲法榮譽教授特賴布(Laurence H. Tribe)指出，法律賦予財政部長權力，得以下令鑄造符合國家需要的貨幣數量，貝森特若認為國家對1分硬幣的需求數量為零，並未逾越權限。特賴布說，停鑄1分硬幣命令與川普上台後的許多行政命令不同，「這個行動在我看來，完全合法且合憲」。

美聯社報導，以其他國家的前例來看，停用1分硬幣並不會讓美國民眾感到懷念。電子交易還是會保持有小數點的價格計算，紐西蘭、澳洲、荷蘭均取消面額最低的硬幣發行。

川普 財政部 華盛頓郵報

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