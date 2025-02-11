川普令停鑄1分硬幣 店家可能不會「四捨」只會「五入」

川普政府停鑄聯邦一分硬幣，一般認為對通膨物價影響不大。圖為伊利諾州消費者1月在超市購物。(美聯社)

川普總統9日晚間透露已指示財政部 停止鑄造新的1分錢硬幣，因為其成本超過2分錢，被他批評「太浪費了」。而這將帶來什麼影響？財經新聞網站CNBC整理出以下利弊。

加國經驗 消費者影響微小

麻州本特利大學(Bentley University)經濟學教授古利(David Gulley)指出，「價格必須四捨五入到最接近原價的5分錢…6.99元的套餐價格將會消失。」

加拿大 於2013年取消了1分錢，現金交易在計算總額後四捨五入到最接近的五分錢，而非每個單獨商品都四捨五入。沛普丹大學(Pepperdine University)經濟學教授帕特爾(Ajay Patel)表示，店家當然更可能「五入」而非「四捨」，可能帶來輕微通膨，但研究表明不會太嚴重。

加拿大經濟學家克莉絲汀．張(Christina Cheung)在2017年的一篇論文指出，加拿大的消費者和店家的總體來說因四捨五入而損失約327萬元。不過個別來看，一家典型雜貨店相當於增加約157元收入，而個人消費者影響微乎其微。

現金消費 已降至20%以下

仍有人使用現金支付，他們將受到最大影響，因為終究會有標價出現需要1分錢的商品。古利說影響應算溫和，因為現金支付比率愈來愈低：2015年美國三分之一的交易為現金，如今已降至20%以下且預計會繼續下降。最受影響的恐怕是經濟困難的民眾，因為他們往往沒有銀行帳戶、無法使用電子支付及信用卡。

占比太低 1分錢可有可無

阿拉巴馬州的南方銀行(Southern Bank)執行長利透(Gates Little)表示，1分錢硬幣可能會隨著時間推移而變得愈來愈稀缺，最終價值也會上漲，不過短期內可能因財政部行動而會變得毫無用處。