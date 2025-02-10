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美為何考慮豁免澳洲鋼鋁關稅？川普：他們買了很多飛機

編譯黃淑玲／綜合外電
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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。(歐新社)
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。(歐新社)

澳洲總理艾班尼斯11日與總統川普通電話後，在坎培拉對記者表示，川普同意考慮在最新的鋼鋁關稅措施中，豁免澳洲。川普也證實，考慮豁免澳洲，原因是他們向美國買了很多飛機，而且澳洲是美國有貿易順差的極少數國家之一。

川普在與艾班尼斯通話後，向記者形容艾班尼斯是「非常好的人」（a very fine man），「我們對澳洲有順差」。「是少數幾個。理由是他們買大量的飛機，他們距離很遠而且需要大量飛機。」

川普說，「我們確實有順差。這是我們有這樣情況的少數幾個國家之一。我告訴他這是我們將好好考慮的（意指豁免剛鋁關稅）。」

當川普被問及是否會對英國採取同樣的措施時，他說：「我們與英國存在著巨大的貿易逆差，差別很大。」

在澳洲，艾班尼斯周一結束與川普約40分鐘的談話後，對媒體記者說：「我提出了澳洲尋求豁免的立場，我們同意對外說明時的措辭。也就是，美國總統同意考慮豁免，符合我們兩國的利益。」

澳洲將在5月17日前舉行大選，艾班尼斯（Anthony Albanese）將尋求連任。他面臨著來自澳洲國會議員和相關產業的巨大壓力，要求他確保爭取到澳洲對美出口的鋼、鋁能得到關稅豁免。在川普的第一個任期時，坎培拉與華府行了數月的艱辛談判後，才得以避免類似的貿易戰加徵關稅。

美澳元首通電話是川普2.0以來首次，而且川普剛剛簽下了行政命令，3月4日起，將對所有輸入美國的鋼鋁產品徵收25%關稅。

艾班尼斯指出，美國從杜魯門總統時代開始，就對澳洲享有貿易順差。他強調，川普當選後不久，領導的澳洲政府就致力再度鞏固兩國關係。當時尚未就任的川普，和他通電話時，認為兩人會有「完美友誼」。

川普上任後，澳洲的外交部長與國防部長也隨即飛到華府，與美國國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯開會。

艾班尼斯強調了澳洲鋼、鋁對於美國製造業投入的重要性，也是兩國的國防軍工產業的關鍵原物料。澳洲主要鋼廠BlueScope已經在美國許多州總共投資了50億澳幣、逾30件不同的投資案，現在是美國當地第五大鋼廠。

上周，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）另也宣布，澳洲基於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，已經支付給美國第一筆5億美元的款項，用以改善軍工產業產能。這筆錢將用於加速維吉尼亞級核子動力潛艦和其他軍艦的製造。

澳洲 川普 關稅

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