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利益分贓求支持？川普想控制加薩 稱或讓中東國家協助重建

編譯季晶晶／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普周日表示，他致力於買下加薩，可能允許中東地區其他國家協助參與重建。

川普是在搭乘空軍一號前往紐爾良觀賞超級盃的途中向記者做此表示。他說：「我致力於購買並擁有加薩。至於重建，我們可能把它交給中東其他國家，在我們的監管下重建部分區域，交給其他人也可以。但我們致力於擁有它，接管它，確保哈馬斯不會返回。」

他還說，「沒留下任何東西可以返回。那地方要拆掉。剩下的都會拆掉。一切都將被拆除」。

川普表示，對於讓部分巴勒斯坦難民進入美國，他抱持開放態度，但會依個案考慮。

川普日前提出由美國接管加薩並進行大規模重建的想法。但對巴勒斯坦人的未來含糊其辭。目前還不清楚美國會依據何種權限提出對加薩的主張。川普言論已招致多國譴責。

周日稍早，以色列總統赫佐格接受福斯新聞網訪問表示，川普將與主要的阿拉伯國家領導人會面，包括約旦國王和埃及總統，也可能會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。他未透露日期。

赫佐格說，「這些都是必須聆聽的夥伴，必須與其討論。我們也必須尊重他們的感受，看看我們如何為未來建立永續計畫」。

沙國已斷然拒絕川普的加薩計畫。約旦國王阿卜杜拉傳出將在安排於2月11日的會談中告訴川普，他的提案是激進主義的秘方，會在中東散布混亂，危及約旦和以色列的和平。

川普 加薩 巴勒斯坦

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