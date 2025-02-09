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川普簽署行政命令 設立白宮「宗教辦公室」 對抗反宗教偏見

編譯潘勛／即時報導
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川普總統7日簽署行政命令，成立白宮「宗教辦公室」(Faith Office)，這項行動旨在為宗教機構提供協助。

國會山莊報(The Hill)報導，根據該命令，宗教辦公室將隸屬在內政政策委員會(Domestic Policy Council)，委由一名資深顧問擔任領導，負責為宗教及社區領袖提供諮詢，致力於捍衛宗教自由，對抗反猶太、反基督教及其他反宗教偏見。

川普是在本周稍早的國家祈禱早餐會(National Prayer Breakfast)上宣布成立該新辦公室；他表示辦公室將由懷特牧師(Rev. Paula White)領導，懷特擔任川普的宗教顧問已有多年。

川普在行政命令中指示該辦公室找出各種辦法，減少奉行宗教自由的負擔，另下令給聯邦各部會局處，要在90天內指定一名「宗教聯絡員」。

設在白宮內的宗教辦公室將與司法部長邦迪(Pam Bondi)協調合作；邦迪本周稍早獲川普指示，要出任任務小組組長，以「鏟除反基督教偏見」。

宗教辦公室另將提供政策建議，賦能給宗教單位，協調其他部會局處，訓練、教育各宗教單位取得補貼，支援各機構做發展訓練、做宗教自由特例、特殊安排。

除此之外，宗教辦公室還被責成要與民間企業諮詢，商討慈善捐助、薪津抵扣額，同一時間與各機構合作，提高非營利宗教單位取得補貼金的機會。

川普 白宮 司法部

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