繼拜登之後 布林肯、蘇利文安全許可也被撤銷

繼拜登之後，川普政府又撤銷前國務卿布林肯(右)和白宮國安顧問蘇利文(左)的安全許可。(美聯社)

白宮 官員8日表示，川普 總統已撤銷前國務卿布林肯(Antony Blinken)和前白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的安全許可，結束他們接觸機密情報的權利。

在此之前，川普在7日已撤銷前總統拜登 的安全許可，結束拜登在卸任後接受情報簡報的權利。2021年，拜登也撤銷當時已卸任的川普的安全許可。傳統上美國前總統都會收到情報簡報，以便他們能就國家安全和外交政策向現任總統提供建議。

白宮官員同時表示，川普也撤銷了拜登政府司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)的安全許可。摩納可曾協助協調司法部對2021年1月6日國會大廈遭攻擊事件的回應。

此外，川普也撤銷紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的安全許可；詹樂霞和白艾榮曾負責主導針對川普案件的調查。

路透報導，儘管上述作法可能不會產生立即影響，卻是華府內部分歧加劇的另一跡象。

此外，參謀長聯席會議前主席密利(Mark Milley)的安全許可及特勤保護也已被撤銷。面臨伊朗威脅的前國務卿龐培歐、前國安顧問波頓的特勤保護，也在上月全被取消。