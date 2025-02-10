CBS民調：川普滿意度53% 7成認實現競選承諾

川普上任三周，雷厲風行施政獲得民調支持。圖為佛州支持者在佛州棕櫚灘夾道歡迎川普車隊。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部與民調機構YouGov最新聯合調查顯示，53%受訪民眾對川普 總統整體施政感到滿意，47%民眾不滿意；70%受訪者認為川普正在兌現競選承諾，30%民眾則說川普所做的跟選舉承諾不一樣。哥倫比亞廣播公司9日分析，川普二度執政初期，施政表現獲得美國民眾普遍給予淨正向(net positive)評價。

不過，絕大多數受訪者同時認為，川普政府對於降低物價還做得不夠。哥倫比亞廣播公司分析，通膨高漲是川普在2024年大選勝出的關鍵因素。

在這份調查裡，受訪民眾最常用來形容川普的詞彙有「堅韌」(tough)、「精力充沛」(energetic)、「專注」(focused)、「有效率」(effective)，四個詞彙獲得支持率分別為69%、63%、60%、58%。

民調結果顯示，絕大多數共和黨員與川普選民都認為，川普對於驅逐非法移民 以及停止「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)計畫的改革手段都做得剛剛好；大規模遣返 無證移民的行動則獲得最多受訪民眾支持，川普派出軍隊前往美墨邊境地區的決策，同樣獲得受訪者普遍認可。

●59%支持大規模遣返無證客

統計顯示，59%受訪者對於大規模遣返無證移民表示支持，41%受訪民眾反對。64%受訪者支持川普派遣美軍前往美墨邊境，36%表示反對。

對於川普政府興建大型拘留中心安置遭到逮捕後等候驅逐的無證移民，48%受訪者表示支持，但52%民眾表示反對。

川普處理以色列與哈瑪斯組織(Hamas)衝突獲得54%受訪民眾表示肯定，46%民眾表示不認同。川普日前拋出美國接管加薩地區(Gaza)的想法，13%受訪民眾認為是「好主意」，47%受訪者說「壞主意」，40%受訪者則說「不確定/看情況」。

●66%對降低物價仍嫌不足