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川普以空前速度顛覆世界規則 福禍難料…共和黨選民也不安

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統雷厲風行下重手，希望縮減聯邦政府規模，對美國盟友施壓要求重整全球經濟，產生的漣漪效應從美國各地延伸到世界各角落。(路透)
川普總統雷厲風行下重手，希望縮減聯邦政府規模，對美國盟友施壓要求重整全球經濟，產生的漣漪效應從美國各地延伸到世界各角落。(路透)

華爾街日報(WSJ)8日分析，川普總統正以空前速度改變世界規則，各國元首、企業高層以及國會議員都忙著因應經常突然轉彎的川普政策，從醫療、教育、全球供應鏈等領域都包括在內。

川普雷厲風行下重手希望縮減聯邦政府規模，對美國盟友施壓要求重整全球經濟，產生的漣漪效應從美國各地延伸到世界各角落。某些顛覆手段是刻意為之，川普與奉命推動政府改造的科技富豪馬斯克(Elon Musk)聯手廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)與其他聯邦計畫，並為拜登政府任內的對抗氣候變遷、多元化(DEI)政策等規定鬆綁。某些政策則出師不利，迅速推出之後卻被法院擋下或突然暫停，例如凍結聯邦經費撥款、對加拿大與墨西哥進口商品開徵關稅。

部分美國民眾認為，川普正在兌現降低預算浪費、對抗「深層政府」(deep state)官僚的競選承諾。許多企業主管對於今年充滿樂觀，看好川普新政府放寬規定、減稅，創造促使生意興隆的大環境，對於共和黨承諾提升經濟的承諾感到信心十足。然而，某些企業高層現在則對鋪天蓋地的行政命令出現擔憂，深怕川普政府可能比原本想像得還不容易對付。

顧問機構「羅盛諮詢公司」(Russell Reynolds Associates)執行長亞歷山大基斯(Constantine Alexandrakis)說：「這個政府是挑唆者還是問題解決者？答案如何還有待觀察。」

某些共和黨國會議員則說，部分選民對華府狀況感到擔心。中西部選區出身的一名共和黨眾議員便說，選區裡的天然氣業者、報紙出版業者都打電話表達關切，害怕川普對加拿大開徵關稅將讓生意受到衝擊，汽車銷售商則打電話反映說擔心進口汽車庫存可能不足。

報導指出，兩黨國會議員都說，辦公室接到大批選民來電，抗議馬斯克插手行政部門人事、經費。

川普 共和黨 馬斯克

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