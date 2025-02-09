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逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

編譯潘勛／綜合報導
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

川普總統自就職以來，把大規模逮捕和遣返無證客作為他亟思落實的施政，原計畫每天逮捕1200到1400人，但移民及海關執法局(ICE)最高單日僅逮捕1100人，上周末更只有約300人，據傳川普對此十分光火；另一方面，川普政府正著手重啟移民家庭拘留中心，有小孩的也要拘留，可預期無證客被捕數目會增加。

國家廣播公司新聞網(NBC News)8日報導，知悉川普想法的消息人士透露，川普對遞解出境的人數沒能更多，感到惱火，此一訊息已傳遞給「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)及ICE 代理局長維泰洛(Caleb Vitello)。

霍曼天天視訊ICE 表達不悅

消息人士指出，霍曼天天與ICE探員們視訊會議，傳逹他的「沮喪」，對無證移民被捕、遞解出境數目相形來得低，「不悅之情公告周知」。

美國陸軍士兵2月4日在德州艾爾帕索協助遣返無證客。(路透)
美國陸軍士兵2月4日在德州艾爾帕索協助遣返無證客。(路透)
遣返無證客的航班2月3日從美國飛抵巴拿馬市的國際機場。(歐新社)
遣返無證客的航班2月3日從美國飛抵巴拿馬市的國際機場。(歐新社)

每日配額逮1400人 上周末僅抓300人

在ICE，維泰洛1月向探員們表示，每日逮捕的配額在1200到1400人。據ICE在X平台公布的數據，川普就職以來單日最高逮捕數只1100人，此後不斷下降，4日被捕的無證移民只有800餘人，2月1日更只有約300人。

為滿足川普就職保證的「遞解數百萬、上千萬人」目標，川普政府必須每日遞解2700多人，才能做到一年100萬人。何況逮捕並不必然等於拘留，遑論遞解。白宮表示，川普上任兩周以來，1萬餘名被捕移民中有461人獲釋。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，經拜登政府四年來徹底失職、輕忽，川普政府已重建不是開玩笑的執法力量，要遵守美國移民法律；川普上任以來，數百暴力、掠奪成性、與幫派有關的有前科非法外國人已被逮捕，由ICE遞解出境。川普政府協調一致，要捍衛國家邊界，確保大規模遞解迅速、有效執行，以便美國、美國人民優先。

重啟家庭拘留中心 ICE促民間監獄競標

消息人士指出，重啟移民家庭拘留中心方面，ICE接下來幾天就要公布「提案要求」(Request for Proposal)，要求民間監獄公司競標合約，重啟專門為移民全家人而設的拘留機構。

按1997年法院和解案條款，禁止ICE把有小孩的移民家庭拘留在尋常的ICE拘留場地，而且不得拘留21天以上。川普就職以來，已公布被捕的無證移民大多都是單身成年男子。

可一旦家庭拘留中心回歸啟用，這種狀況可望很快改變。兩個現有、立即可收容移民的機構，一在德州卡恩斯市(Karnes)，可收容3000多人，以前由GEO Group營運；另一在德州迪利鎮(Dilley)，可收容830人，以前由Core Civic經營。

迪利鎮拘留中心目前關閉，但正在維修；卡恩斯市拘留中心目前拘留被ICE逮捕的成年人，要收容移民家庭必須有所變革。目前不清楚ICE打算建造新的拘留中心，還是單純重啟舊的家庭拘留中心。不管哪種方式，ICE目前都經費短絀，要追加額外經費。

ICE 川普 移民

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