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川普政府加碼派兵赴美墨邊境 總額達到3600人

編譯江昱蓁／綜合報導
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美陸戰隊官兵向陸軍指揮官簡報邊境情勢。迄今邊境現役美軍人數已達3600人。(歐新社)
美陸戰隊官兵向陸軍指揮官簡報邊境情勢。迄今邊境現役美軍人數已達3600人。(歐新社)

美聯社引述川普政府官員表示，五角大廈將向美墨邊境加派1500名現役士兵，以落實川普總統加大打擊非法移民的政策。加上這次派遣人數，邊境現役軍人總數已達3600人。

該名官員表示，相關命令已獲批准，將由北卡羅來納自由堡的美國陸軍第18空降軍抽調1個後勤旅前往。

報導指出，五角大廈近日持續加速推動川普上任後簽署的行政命令。首批1600名的現役軍人現已部署到邊界，近500名來自第10山地師的陸戰隊士兵預計幾日內進駐，另500名陸戰隊成員也銜命至在古巴關達那摩灣看管拘留的移民，目前已有數百名陸戰隊員在此。

前往邊界的官兵將協助設置鐵絲網等路障，提供邊境巡邏隊運輸、情報及其他支援，後勤旅則負責後勤。至於前往關達那摩灣的陸戰隊員，將協助整修設施與其他支援任務。

川普在第一任期曾下令派遣5200名部隊協助保護美墨邊界的安全。前總統拜登也向邊界派遣現役軍人。

消息人士表示，逐步派遣多達1萬名士兵一事已經進行非正式討論。但這名官員表示，部隊人數將取決於幾個因素，包括對軍事準備的影響，以及國土安全部的要求。

這位官員補充說，美國軍用飛機也可以用來驅逐移民，但這尚未獲得批准。

川普在上任第一天就針對非法移民宣布國家緊急狀態、責成美國軍方協助邊境安全、發布廣泛的庇護禁令，並採取措施限制在美國領土出生兒童的公民身分。

川普在1月20日發布的行政命令指示五角大廈派遣盡可能多的軍隊，以獲得「對美國南部邊境的完全作戰控制」。

聲明中寫道：「在90天內，國防部和國土安全部的負責人將必須建議是否有必要採取額外行動，包括援引1807年的叛亂法。」

川普 非法移民 邊境

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