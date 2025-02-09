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南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

「6歲女童每天不安」害怕上學被抓 老師也覺得難為

記者張聲肇／綜合報導
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川普政府授權移民執法人員進入校園抓捕無證客，讓學校老師和學生緊張不安。圖為阿拉巴馬州一名兒童隨父親舉牌前往法庭外示威，稱「友善一點，我們都是人」。(美聯社)
川普政府授權移民執法人員進入校園抓捕無證客，讓學校老師和學生緊張不安。圖為阿拉巴馬州一名兒童隨父親舉牌前往法庭外示威，稱「友善一點，我們都是人」。(美聯社)

移民執法人員可進入校園抓人，為人師表者如何為自己與學生做好準備？教師聯合工會(United Federation of Teachers)英語教師柯傑科維克(Katie Kurjakovic)引述一名同仁面對紐約六歲女生每天的不安，道盡當老師的為難與苦楚。

這位老師說，小女生每天都到醫護室，希望護士陪她回家，老師想了老半天，終於明白為什麼：「她怕回到家，就看不到媽媽了—媽媽被帶走時，可能來不及到學校來把她接回家。」

川普授權移民執法人員打破傳統，到學校、教會和醫院逮人都可以，在全美非法移民社區，罩上濃厚的陰影。柯傑科維克對CNN表示，「當老師的，只能盡量讓一年級的女生感到安全，白天盡量請這位女學生坐在身旁……這是很令人不安的情況，老師卻不得不如此，才能安撫擔心害怕的小孩」。

目前為止，移民執法人員究竟是否已入校抓人，還無法確認，白宮等政府單位網站上屢屢出現政府雷厲風行「執法」的鏡頭和影片，教育人員說，某些學校的出席率降低，似乎與此有關。

維吉尼亞州費爾法克斯郡教師聯盟會長沃爾若德(David Walrod)說，老師們必須面對學生恐懼被遣送出境的心理，造成的創痛。「其他同學也會怕，『我最要好的同學明天會不會還來上學？』所以，創痛的不僅是可能被遣送的學生，而是整棟教室、全校幾千個學生」。

從麻州到加州，全國各地的教育人員和人權倡議人士不斷向老師和家長傳遞資訊，教他們辨識，移民執法局官員手裡必須出示哪一類型的搜捕狀，才能進入校園逮人。

在公立學校有22年教學經驗的音樂老師格蘇奧多(Gesualdo)說，「老師和支教人員都很擔心。我從沒見過類似情況……簡直翻天覆地」。

各地政府出面捍衛學生受教權之外，最堅定的聲音來自加州中央谷地高中老師賀瑞拉(Diana Herrera)：「即使他們來到門口，我也會站出來，用盡一切手段保護我的學生。」

非法移民 加州 維吉尼亞州

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