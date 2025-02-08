關稅措施未定 川普恢復800元以下包裹免稅

川普總統7日再宣布800元以下的小包裹不課關稅，命令雖一再更改，但對消費者是個好消息。（路透）

俗稱「小額豁免」的「最低進口免稅」(de minimis exemption)待遇實施近25年，允許價值800元以下包裹入境美國免徵關稅 ，川普 總統日前簽署行政命令對中國加徵關稅，同時取消小額包裹豁免優惠，除了販賣低價商品的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等大型中國電商首當其衝，就連手工製品銷售平台Etsy賣家、家庭經營鞋店等小型零售商也受影響。川普7日宣布暫時恢復「最低進口免稅」，等候商務部擬定關稅措施。

不管是大規模中國電商如Temu或Etsy平台小型賣家，「小額豁免」規定是販賣商品給美國消費者時避開關稅的方便管道。根據聯邦政府統計，2022會計年度裡，美國電子商務進口產品當中，超過80%享有「最低進口免稅」待遇，2024年符合「最低進口免稅」規定的包裹商品總值超過13億。

供應鏈管理公司「飛協博」(Flexport)執行長彼得森(Ryan Petersen)7日對華盛頓郵報指出：「現實狀況是，對於規模如此龐大的改變，基礎設施還沒有準備好。」他說，川普政府給予海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)更多時間，以便適當的系統能夠就位。

白宮官員說，恢復「小額豁免」只是暫時，而非永久，商務部長針對關稅徵收制度向川普提交報告之後，「最低進口免稅」就會終止。

美國郵政 總局(U.S. Postal Service)本周暫停接受來自中國與香港的信函與包裹，但數小時之後又宣布恢復收件。郵政總局5日表示，正與海關與邊境保護局研議推出關稅徵收新版系統。

郵政總局本周稍早的宣布震驚零售業、全球運貨業和其他產業。一些公司主管努力研究海關與邊境保護局的一份文件，想要了解從中國寄包裹到美國有什麼新的責任和義務。特別是取消小額免稅，會迫使海關慢慢處理大批包裹。運貨軟體公司Ultra Information Solutions執行長西昂（Ram Ben Tzion）表示，情況可能非常混亂。

川普7日在白宮接見日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)之前對媒體發表談話說，下周將宣布對某些國家開徵對等關稅(reciprocal tariffs)。紐約時報分析，川普將對向美國商品徵收關稅的國家祭出比照辦理的關稅行動，預料將掀起一波新的貿易戰。