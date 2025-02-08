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關稅措施未定 川普恢復800元以下包裹免稅

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統7日再宣布800元以下的小包裹不課關稅，命令雖一再更改，但對消費者是個好消息。（路透）
川普總統7日再宣布800元以下的小包裹不課關稅，命令雖一再更改，但對消費者是個好消息。（路透）

俗稱「小額豁免」的「最低進口免稅」(de minimis exemption)待遇實施近25年，允許價值800元以下包裹入境美國免徵關稅川普總統日前簽署行政命令對中國加徵關稅，同時取消小額包裹豁免優惠，除了販賣低價商品的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等大型中國電商首當其衝，就連手工製品銷售平台Etsy賣家、家庭經營鞋店等小型零售商也受影響。川普7日宣布暫時恢復「最低進口免稅」，等候商務部擬定關稅措施。

不管是大規模中國電商如Temu或Etsy平台小型賣家，「小額豁免」規定是販賣商品給美國消費者時避開關稅的方便管道。根據聯邦政府統計，2022會計年度裡，美國電子商務進口產品當中，超過80%享有「最低進口免稅」待遇，2024年符合「最低進口免稅」規定的包裹商品總值超過13億。

供應鏈管理公司「飛協博」(Flexport)執行長彼得森(Ryan Petersen)7日對華盛頓郵報指出：「現實狀況是，對於規模如此龐大的改變，基礎設施還沒有準備好。」他說，川普政府給予海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)更多時間，以便適當的系統能夠就位。

白宮官員說，恢復「小額豁免」只是暫時，而非永久，商務部長針對關稅徵收制度向川普提交報告之後，「最低進口免稅」就會終止。

美國郵政總局(U.S. Postal Service)本周暫停接受來自中國與香港的信函與包裹，但數小時之後又宣布恢復收件。郵政總局5日表示，正與海關與邊境保護局研議推出關稅徵收新版系統。

郵政總局本周稍早的宣布震驚零售業、全球運貨業和其他產業。一些公司主管努力研究海關與邊境保護局的一份文件，想要了解從中國寄包裹到美國有什麼新的責任和義務。特別是取消小額免稅，會迫使海關慢慢處理大批包裹。運貨軟體公司Ultra Information Solutions執行長西昂（Ram Ben Tzion）表示，情況可能非常混亂。

川普7日在白宮接見日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)之前對媒體發表談話說，下周將宣布對某些國家開徵對等關稅(reciprocal tariffs)。紐約時報分析，川普將對向美國商品徵收關稅的國家祭出比照辦理的關稅行動，預料將掀起一波新的貿易戰。

關稅 川普 美國郵政

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