我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

川普讚馬斯克砍USAID「做得好」 下個指向教育部、國防部

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克大刀砍向聯邦各部門，引發抗議不斷，但川普總統7日仍強力為馬斯克背書，聲稱下一步將指向教育部和國防部。圖為教育部。（路透）
馬斯克大刀砍向聯邦各部門，引發抗議不斷，但川普總統7日仍強力為馬斯克背書，聲稱下一步將指向教育部和國防部。圖為教育部。（路透）

科技富豪馬斯克(Elon Musk)掌理的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)在國際開發署(US Agency for International Development，USAID)裁員將近1萬人、插手具有高度敏感的財政部撥款系統雖引發爭議，川普總統7日仍稱讚馬斯克「做得非常好」。川普表示，已指示馬斯克檢討國防部、教育部支出，「我們要通盤檢討」。

川普在白宮接見日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)後在記者會上回答媒體詢問時說，已指示馬斯克檢討教育部與五角大廈，「遺憾的是，肯定將發現某些頗為糟糕的事情」。

媒體詢問川普對民主黨批評政府效率部某些行動只為了爭權有何看法，也問川普是否叮嚀馬斯克某些事項不要介入。

川普回答：「我們還沒有討論那麼多。我會告訴他去這邊，去那邊。他會照辦。他有一群非常能幹的團隊，能力非常優秀。」

川普表示，已經指示馬斯克檢討教育部與國防部，「他們發現很多詐騙、濫用、浪費等狀況」。他說，挑選目標之後便指示馬斯克調查，或許某些領域不會碰觸，但所有項目都可能檢討。

至於馬斯克是否檢討社安金等聯邦計畫的支出，川普則說，這些項目馬斯克不必調查，「我們來查就好」。川普說：「不會去碰社安金，社安金只會獲得鞏固。非法移民領社安金，我們一定查出來，把他們排除。」

馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)等手下企業與五角大廈訂有價值數十億的合約，但川普對馬斯克是否涉及利益衝突並未發表評論。國防部仰賴馬斯克公司技術，將軍方使用的絕大多數衛星送入太空軌道。紐約時報報導，馬斯克所有公司在去年共與17個聯邦政府機關簽訂將近100項合約，累計價值超過30億元。

川普表示，馬斯克領導年輕卻頂尖聰明的團隊，表現相當出色，「他們根據我的命令辦事」。

馬斯克 川普 社安金

上一則

馬斯克推動「第二次革命」 民主黨參議員質疑權力來源

下一則

電動車快充站興建計畫喊停 規模達50億元

延伸閱讀

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列
川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷
川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資

川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資
石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿