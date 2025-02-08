川普讚馬斯克砍USAID「做得好」 下個指向教育部、國防部

馬斯克大刀砍向聯邦各部門，引發抗議不斷，但川普總統7日仍強力為馬斯克背書，聲稱下一步將指向教育部和國防部。圖為教育部。（路透）

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)掌理的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)在國際開發署(US Agency for International Development，USAID)裁員將近1萬人、插手具有高度敏感的財政部撥款系統雖引發爭議，川普 總統7日仍稱讚馬斯克「做得非常好」。川普表示，已指示馬斯克檢討國防部、教育部支出，「我們要通盤檢討」。

川普在白宮接見日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)後在記者會上回答媒體詢問時說，已指示馬斯克檢討教育部與五角大廈，「遺憾的是，肯定將發現某些頗為糟糕的事情」。

媒體詢問川普對民主黨批評政府效率部某些行動只為了爭權有何看法，也問川普是否叮嚀馬斯克某些事項不要介入。

川普回答：「我們還沒有討論那麼多。我會告訴他去這邊，去那邊。他會照辦。他有一群非常能幹的團隊，能力非常優秀。」

川普表示，已經指示馬斯克檢討教育部與國防部，「他們發現很多詐騙、濫用、浪費等狀況」。他說，挑選目標之後便指示馬斯克調查，或許某些領域不會碰觸，但所有項目都可能檢討。

至於馬斯克是否檢討社安金 等聯邦計畫的支出，川普則說，這些項目馬斯克不必調查，「我們來查就好」。川普說：「不會去碰社安金，社安金只會獲得鞏固。非法移民領社安金，我們一定查出來，把他們排除。」

馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)等手下企業與五角大廈訂有價值數十億的合約，但川普對馬斯克是否涉及利益衝突並未發表評論。國防部仰賴馬斯克公司技術，將軍方使用的絕大多數衛星送入太空軌道。紐約時報報導，馬斯克所有公司在去年共與17個聯邦政府機關簽訂將近100項合約，累計價值超過30億元。

川普表示，馬斯克領導年輕卻頂尖聰明的團隊，表現相當出色，「他們根據我的命令辦事」。