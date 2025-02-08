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川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點

編譯中心／綜合報導
川普總統將簽行政令，叫停推廣紙吸管計畫，回歸塑膠吸管。圖為各式塑膠吸管。(路透)
川普總統將簽行政令，叫停推廣紙吸管計畫，回歸塑膠吸管。圖為各式塑膠吸管。(路透)

川普總統7日通過自家社媒平台「真實社群」(Truth Social)宣布，他將在下周簽署行政命令，恢復在聯邦有關的計畫使用塑膠吸管，此舉將推翻拜登政府旨在減少一次性塑膠的努力。

川普貼文寫道，「我將於下周簽署一項行政命令，結束拜登推廣紙吸管的荒謬舉措，因為紙吸管根本不起作用。」川普宣布「重回塑膠時代」。

拜登政府於2023年推出塑膠減量政策，旨在逐步取消塑膠，到2027年，政府食品服務機構將停止使用塑膠，到2035年，所有聯邦機構將停止使用塑膠。雖然川普的命令明確針對塑膠吸管，但目前尚不清楚他是否也會撤銷整個塑膠淘汰計畫。

有關聯邦政府更廣泛的控制塑膠垃圾的努力，是否會受到影響，白宮尚未回應。

拜登政府於2023年推出塑膠減量計畫，以應對日益嚴重的塑膠污染危機，這是美國歷史上第一個應對塑膠的全面性戰略，該政策廣為環保人士稱讚，認為將減少全球每年產生超過400億噸塑膠垃圾。

川普扭轉拜登的塑膠政策，符合化石燃料行業的利益，該行業為川普的連任競選提供了大力支持。

川普決定恢復使用塑膠吸管，不僅是一項政策轉變，也是一項政治聲明。塑膠吸管之爭已成為美國文化戰爭的象徵，保守派則將禁令視為政府越權。在川普第一個任期內，他曾多次嘲笑紙吸管，在他的競選網站上，更把這個問題變成反對環保的焦點。

預計川普下周簽署行政命令後，限塑令很可能成為競選的焦點之一。環保組織和民主黨議員正準備進行法律挑戰，防止聯邦塑膠淘汰計畫全面倒退。

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