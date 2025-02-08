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電動車快充站興建計畫喊停 規模達50億元

記者顏伶如／綜合報導
川普政府叫停全美電動車快充站興建計畫，圖為印州居民索耶為自己的福特Mustang Mach-E電動車充電。(美聯社)
川普政府叫停全美電動車快充站興建計畫，圖為印州居民索耶為自己的福特Mustang Mach-E電動車充電。(美聯社)

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration，FHWA)6日發布備忘錄通知各州，耗資50億元在全國高速公路興建電動車快速充電站的計畫停止。備忘錄寫道，主管電動車快充站計畫的各州交通廳廳長，必須中止拜登政府任內通過的所有相關計畫，等候運輸部今春公布新版規定。

華盛頓郵報報導，公路管理局備忘錄指出：「即刻起，國家電動車基礎設施(National Electric Vehicle Infrastructure，NEVI)計畫架構下任何新義務均不再履行。」

報導指出，多州根據國家電動車基礎設施計畫已經開始興建電動車公共快充站，川普政府突然喊停將對電動車產業造成衝擊，車商接下來恐怕很難獲得聯邦減稅優惠。福特汽車(Ford Motor Co.)5日指出，今年電動車(EV)以及軟體業務虧損上看55億元。

數據分析機構Paren指出，目前全國各地僅興建55座電動車快充站。

國家電動車基礎設施計畫是在國會兩黨通過的「基礎設施法」架構下，目標在於補強全國電動車充電系統的漏洞，提高消費者購買電動車的意願。法案當中為全國各地社區興建電動車快充站另外撥款25億元。

Paren首席分析師麥唐諾(Loren McDonald)說，已經開始興建電動車快充站的幾州，其實聯邦補助經費尚未到位，因為計畫規定各州充電站興建必須達成特定標準之後，才能提交單據向聯邦政府請款。麥唐諾說，州政府向聯邦公路管理局請款之前，其實都還沒拿到聯邦承諾的補助款項。

公路管理局備忘錄指出，對於已經開工的現有計畫，各州將持續收到補助。

川普總統長期以來批評拜登政府的電動車強制令(EV mandate)，1月20日就職當天便簽署行政命令停止拜登政府的「綠色新政」(Green New Deal)。在全國各地興建電動車快充站的計畫，曾是川普點名批評的「綠色新政」項目。

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