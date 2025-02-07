我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：川普政府擬大砍USAID 全球逾萬員工恐剩294人

諾獎得主評DeepSeek：目前算玩具 但仍戳破矽谷開發AI盲點

路透：川普政府擬大砍USAID 全球逾萬員工恐剩294人

中央社／華盛頓6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府傳規畫大幅裁撤美國國際開發總署。（路透）
川普政府傳規畫大幅裁撤美國國際開發總署。（路透）

四名知情人士今天告訴路透，川普政府規畫大幅裁撤美國國際開發總署（USAID），全球逾萬名員工僅留下294人，其中非洲辦事處僅留12人，亞洲辦事處僅剩八人。

熟悉內部情況的消息人士說，部分員工已陸續收到解雇通知。

川普1月20日上任後，任命億萬富豪暨企業家馬斯克（Elon Musk）主掌體制外的「政府效率部」（DOGE）以大幅刪減聯邦開支，馬斯克的首要目標之一就是美國國際開發總署。

美國國際開發總署年度預算約428億美元，是依法成立逾60年的獨立機構，在全球約有1萬1000名員工，從事人道救援與發展援助計畫，是全球最大的援外機構。

曾擔任署長超過六年的艾伍德（J. Brian Atwood）直呼「這太離譜了」，並稱這場大規模裁員將令這個曾拯救全球數千萬人性命的機構徹底瓦解。

目前在布朗大學華森國際研究中心（Watson Institute for International Studies）擔任高級研究員的艾伍德警告：「許多人可能無法活下來。」

國務院未對此事作出回應。

由於川普與馬斯克不斷無據指控USAID員工從事非法活動，數十名員工被迫休假，數百名內部約聘人員被解雇，全球各地的緊急人道援助計畫停擺，USAID的執行合作夥伴也因國務院下達停工命令而面臨財務危機。

USAID官網公告，自7日午夜起，「全球所有美國國際開發總署直接雇用人員將開始行政休假，但職掌重要任務、核心領導及特定專案人員不在此限」。

馬斯克 川普 國務院

上一則

川普優離方案到期 法官暫延 至少拖到2/10

延伸閱讀

民主黨陣營出手 力阻馬斯克接觸敏感報稅資料

民主黨陣營出手 力阻馬斯克接觸敏感報稅資料
支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛

支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛
馬斯克入白宮又掌X平台 學者：雙重角色恐動搖民主

馬斯克入白宮又掌X平台 學者：雙重角色恐動搖民主
以防長指示軍方準備計畫 允許巴勒斯坦人自願離開加薩

以防長指示軍方準備計畫 允許巴勒斯坦人自願離開加薩

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光