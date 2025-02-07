路透：川普政府擬大砍USAID 全球逾萬員工恐剩294人

川普政府傳規畫大幅裁撤美國國際開發總署。（路透）

四名知情人士今天告訴路透，川普 政府規畫大幅裁撤美國國際開發總署（USAID），全球逾萬名員工僅留下294人，其中非洲辦事處僅留12人，亞洲辦事處僅剩八人。

熟悉內部情況的消息人士說，部分員工已陸續收到解雇通知。

川普1月20日上任後，任命億萬富豪暨企業家馬斯克 （Elon Musk）主掌體制外的「政府效率部」（DOGE）以大幅刪減聯邦開支，馬斯克的首要目標之一就是美國國際開發總署。

美國國際開發總署年度預算約428億美元，是依法成立逾60年的獨立機構，在全球約有1萬1000名員工，從事人道救援與發展援助計畫，是全球最大的援外機構。

曾擔任署長超過六年的艾伍德（J. Brian Atwood）直呼「這太離譜了」，並稱這場大規模裁員將令這個曾拯救全球數千萬人性命的機構徹底瓦解。

目前在布朗大學華森國際研究中心（Watson Institute for International Studies）擔任高級研究員的艾伍德警告：「許多人可能無法活下來。」

國務院 未對此事作出回應。

由於川普與馬斯克不斷無據指控USAID員工從事非法活動，數十名員工被迫休假，數百名內部約聘人員被解雇，全球各地的緊急人道援助計畫停擺，USAID的執行合作夥伴也因國務院下達停工命令而面臨財務危機。

USAID官網公告，自7日午夜起，「全球所有美國國際開發總署直接雇用人員將開始行政休假，但職掌重要任務、核心領導及特定專案人員不在此限」。