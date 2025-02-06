川普簽署行政命令 禁跨性別者參加女性運動賽事

川普總統5日在白宮簽署行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參加女性運動賽事，邀請在場觀禮的女運動員上前觀看。(美聯社)

川普 總統5日簽署行政命令，禁止生理男性的跨性別 選手參加女性運動賽事；川普還在致詞中重提去年巴黎奧運 ，暗指阿爾及利亞拳擊選手克莉芙(Imane Khelif)和台灣選手林郁婷皆是跨性別選手。

白宮特別邀請數十名小女生、女性運動員和家長出席見證儀式。川普說：「從今後，女子體育將只屬於女性」，「對女子體育的戰爭結束了。」

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川普5日簽署行政命令，禁止美國國內生理男性的跨性別選手參加女性運動比賽；川普說，「我們不會再允許男人霸凌、傷害和欺騙女性；女子運動只屬於女性。」

川普說，凡美國人民納稅錢補助的學校，若允許生理男性參加女子運動隊伍或進入更衣室，將可能失去聯邦補助(federal funding)。

川普表示，這項行政命令將有效終結所有在公立中小學、大學等對女性運動選手的欺侮。

川普指出，跨性別選手已經偷走女性運動中3500個勝利，入侵逾11000場女性比賽，包括去年的亞利桑納州單車越野賽(Arizona trail race)，以及2023年的女子健力比賽等。

川普也提及去年的巴黎奧運會，義大利女拳手卡里尼(Angela Carini)對上克莉芙，卡里尼在比賽46秒後即棄賽；川普稱，這是男性拳手偷走女性拳手的金牌。

川普認為，極左派近年來不斷推動取消生理性別，並用跨性別的意識形態來取代兩性，是共和黨去年贏得大選的關鍵之一。

針對2028年將在洛杉磯舉行的夏季奧運會，川普表示，國務卿魯比歐(Marco Rubio)會向國際奧委會表達美國的立場；川普指出，美國拒絕跨性別的精神錯亂(lunacy)，希望奧委會能做出改變。

川普的行政令同時指示當局不得發簽證給要到美國參加女子賽事的跨性別運動員。他也對國際奧會說，美國堅拒跨性別的荒謬現象。

此行政命令無法影響到國際奧會，但川普說：「在2028年的洛杉磯奧運，美國不會坐視男性擊敗並傷害女性運動員。」