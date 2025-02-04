「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

川普總統。(美聯社)

薩爾瓦多總統布格磊3日提議，薩國可提供監獄 來關押美國罪犯，讓美國總統川普 將監獄系統外包國外。對此，川普4日也響應該提議，稱希望把美國的重罪犯流放到國外監獄，認為此舉能降低監獄成本，並提高嚇阻力。

紐約郵報報導，川普4日在白宮會見記者時表示，美國有大量「冷酷無情的罪犯」，他們一再犯罪，對社會造成極大危害。並特別點名紐約地鐵推人案，認為類似的罪犯就該被驅逐出境。

川普說，「老實說，他們可以留著他們」，「這種事情經常發生。這些人都生病了。如果我們能夠將他們驅逐出境，其他國家就會接收他們。它與監獄系統沒什麼不同，成本還更低，且會形成強大的威懾力。」聲稱，「與我們支付給私人監獄的費用相比，這筆費用非常低」。

川普強調，該計畫將針對多次入獄且屢犯重罪的「嚴重罪犯」，批評現行司法制度過於寬鬆，導致某些累犯得以頻繁出獄並迅速再犯。他舉例，有些人因過失殺人罪多次入獄，卻仍能重返社會，但實際上這種人「根本不應該繼續留在美國」，稱類似罪犯為「動物」，矢言要將他們「趕出我們的國家」。

川普表示，這個想法與他大力推動的「驅逐非法移民 」政策一致，認為美國境內不僅有非法入境 的罪犯，還有大量本土重罪犯，如果能將後者驅逐，將有助於降低全國犯罪率。他補充，「如果我們有合法權力這麼做，我會毫不猶豫。」