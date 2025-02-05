我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

川普草擬行政令 準備關閉教育部 馬斯克：必將成功

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寒風中的華府聯邦教育部即將面臨被裁撤的命運。(美聯社)
寒風中的華府聯邦教育部即將面臨被裁撤的命運。(美聯社)

華盛頓郵報報導，川普幕僚正在草擬解散教育部的行政命令。科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，川普競選期間便說要關閉教育部，把教育政策主導權限交給各州政府與學校，自從川普今年1月重返白宮之後，各界一直密切關注川普要對教育部如何出手。

馬斯克領導的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)正在落實政府縮編計畫，包括裁撤聯邦公務員、降低政府支出，美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)最近幾天成為裁撤目標。

領軍政府效率部的馬斯克，正大刀潤斧為川普聯邦政府瘦身，裁撤冗員，引來內外批評。圖...
領軍政府效率部的馬斯克，正大刀潤斧為川普聯邦政府瘦身，裁撤冗員，引來內外批評。圖為一名婦女2在華府白宮預算局外擔牌抗議。(路透)

馬斯克3日晚間在X平台發文寫道，教育部是1979年卡特總統任內成立，前總統雷根競選期間主張廢除聯邦教育部，「結果教育部的規模在雷根卸任時，比上台時還要龐大」。

馬斯克發文寫道：「這回不一樣了。川普必將成功。」

華盛頓郵報3日引述消息人士指出，根據川普幕僚草擬行政命令，只有國會有權關閉教育部，因此教育部應該自行縮減人力與運作。報導指出，大約20名政府效率部人員已經進駐教育部，開始討論如何刪減教育部支出、削減人事。

華爾街日報則報導，川普幕僚打算把沒有明確見諸法律條文的教育部功能刪除，或者改併到其他部會。報導指出，川普行政命令將要求透過立法提案廢除教育部。

白宮官員對華盛頓郵報證實，兌現川普廢除教育部競選承諾的行政命令，本月稍後便將推出。

美聯社報導，代表教育部勞工的工會組織「美國聯邦政府雇員252地方支部」(American Federation of Government Employees Local 252)指出，數十名教育部人員已被下令放帶薪行政假( paid administrative leave)。

「美國聯邦政府雇員252地方支部」主席史密斯(Sheria Smith)指出，絕大多數被迫放帶薪行政假的員工，其服務機構與「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)倡議無關。

教育部 川普 馬斯克

上一則

川普給幕僚「驚人指示」 若遭暗殺將摧毀伊朗

下一則

王毅18日主持聯合國安理會 中方：會魯比歐好機會

延伸閱讀

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展
退出聯合國人權理事會 川普：他們管理有問題

退出聯合國人權理事會 川普：他們管理有問題
川普：我若被暗殺 美國將徹底毀滅伊朗

川普：我若被暗殺 美國將徹底毀滅伊朗
白宮貿易顧問：川普、習近平將針對關稅議題通話

白宮貿易顧問：川普、習近平將針對關稅議題通話

熱門新聞

（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
川普總統上任來執行連串行政命令，內容很多是來自選前競選時的保守派智庫傳統基金會「2025計畫」。(美聯社)

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

2025-01-29 01:28

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到