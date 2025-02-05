川普草擬行政令 準備關閉教育部 馬斯克：必將成功

寒風中的華府聯邦教育部即將面臨被裁撤的命運。(美聯社)

華盛頓郵報報導，川普 幕僚正在草擬解散教育部 的行政命令。科技富豪馬斯克 (Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，川普競選期間便說要關閉教育部，把教育政策主導權限交給各州政府與學校，自從川普今年1月重返白宮之後，各界一直密切關注川普要對教育部如何出手。

馬斯克領導的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)正在落實政府縮編計畫，包括裁撤聯邦公務員、降低政府支出，美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)最近幾天成為裁撤目標。

領軍政府效率部的馬斯克，正大刀潤斧為川普聯邦政府瘦身，裁撤冗員，引來內外批評。圖為一名婦女2在華府白宮預算局外擔牌抗議。(路透)

馬斯克3日晚間在X平台發文寫道，教育部是1979年卡特總統任內成立，前總統雷根競選期間主張廢除聯邦教育部，「結果教育部的規模在雷根卸任時，比上台時還要龐大」。

馬斯克發文寫道：「這回不一樣了。川普必將成功。」

華盛頓郵報3日引述消息人士指出，根據川普幕僚草擬行政命令，只有國會有權關閉教育部，因此教育部應該自行縮減人力與運作。報導指出，大約20名政府效率部人員已經進駐教育部，開始討論如何刪減教育部支出、削減人事。

華爾街日報則報導，川普幕僚打算把沒有明確見諸法律條文的教育部功能刪除，或者改併到其他部會。報導指出，川普行政命令將要求透過立法提案廢除教育部。

白宮官員對華盛頓郵報證實，兌現川普廢除教育部競選承諾的行政命令，本月稍後便將推出。

美聯社報導，代表教育部勞工的工會組織「美國聯邦政府雇員252地方支部」(American Federation of Government Employees Local 252)指出，數十名教育部人員已被下令放帶薪行政假( paid administrative leave)。

「美國聯邦政府雇員252地方支部」主席史密斯(Sheria Smith)指出，絕大多數被迫放帶薪行政假的員工，其服務機構與「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)倡議無關。