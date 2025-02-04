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魯比歐抵達哥斯大黎加訪問 繼續尋求抑制中國影響力

中央社哥斯大黎加首都聖約瑟4日綜合外電報導
國務卿魯比歐（左）與哥斯大黎加總統查維斯會面。（路透）
國務卿魯比歐（左）與哥斯大黎加總統查維斯會面。（路透）

美國國務卿魯比歐今天抵達他的拉丁美洲出訪行程第3站哥斯大黎加。他上任後首趟出訪選擇拉丁美洲，力圖抑制中國在當地影響力，而哥國近幾年獲中國投資大增。

法新社報導，古巴裔的魯比歐（Marco Rubio）是美國首位西語系國家後裔國務卿，且長期對中國持鷹派立場。他這趟出訪來到首站巴拿馬時，努力讓至關重要的巴拿馬運河（Panama Canal）受到中國的影響降低，據報他取得成果。

哥斯大黎加是拉丁美洲情勢最穩定且最繁榮的國家之一，在2007年與台灣斷交、與中共建交後，掀起區域趨勢轉折，因為其後一些其他拉丁美洲國家也跟進。但近幾年哥斯大黎加在人民對中國產生疑慮下，與北京的關係已轉為較不穩。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）2023年便以北京拒絕簽署1份關於網路犯罪的國際協議為由，而讓中國電信設備巨擘華為實際上不得競標哥國的第5代行動通訊技術（5G）網絡。美國官員因此從哥斯大黎加的例子見到希望。

魯比歐除了預定與查維斯會面，他也預計在當地談論如何應對哥斯大黎加的鄰國尼加拉瓜。尼國強人總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）和他的妻子上週才透過修憲獲得絕對權力。

魯比歐此趟出訪合計訪問5國，他昨天已拜訪薩爾瓦多，今天稍晚還將轉往瓜地馬拉，最後將來到加勒比海島國多明尼加。

魯比歐 國務卿 古巴

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