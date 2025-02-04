我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／為兒子抱不平 唐西奇爸爸罵獨行俠「虛偽」

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

白宮發言人痛批USAID 稱納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮發言人李維特3日在白宮外受訪，出示清單狠批USAID將錢浪費在DEI計畫，表示身為美國納稅人，「我不希望我的錢用來做這些垃圾」。(美聯社)
白宮發言人李維特3日在白宮外受訪，出示清單狠批USAID將錢浪費在DEI計畫，表示身為美國納稅人，「我不希望我的錢用來做這些垃圾」。(美聯社)

美聯社報導，總統川普第二任期一開始便加大打擊聯邦機構，授權億萬富豪馬斯克掌管政府效率部，極力削減政府開支，其中受到最大衝擊的就屬國際開發總署（USAID），不僅3日遭無預警關閉總部、數十位官員被停職，甚至面臨被併入國務院的可能。白宮發言人李維特3日更狠批USAID「砸錢在垃圾上」，塞爾維亞、愛爾蘭與哥倫比亞等國的多元、公平及包容（DEI）計畫特別被點名。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等多家美國媒體引述消息報導，川普政府近日內將宣布把USAID併入國務院，並大幅刪減USAID的人力。國務卿魯比歐3日也宣布接任USAID代理署長。

李維特3日在白宮外受訪，痛批USAID在管理使用納稅人血汗錢的表現不佳。她拿出一張清單表示，「看看過去幾年USAID的浪費和濫用，這些是該機構一直砸錢推廣的瘋狂優先事項」。

李維特指出，包含150萬美元用於推動塞爾維亞工作場所的DEI政策；7萬美元在愛爾蘭製作DEI音樂劇；4萬7000美元在哥倫比亞製作跨性別歌劇；以及3萬2000美元在祕魯發行跨性別漫畫書。

李維特說：「我不知道別人怎麼想，但作為美國納稅人，我不希望我的錢用來做這些垃圾，我知道美國人也不願意，這就是總統川普指派馬斯克去解決的事。」

李維特補充說，此舉是為了保障每一分納稅錢不與總統已採取的行政命令和行動衝突，這意味著「不再資助非法的DEI計畫，也不再資助綠色新政騙局」。

根據白宮，馬斯克治下的政府效率部（DOGE）上個月發現政府一筆「加薩保險套」費用，還有3700萬美元支付給世界衛生組織（WHO）後，立即中止計畫。

白宮 馬斯克 川普

上一則

驅逐印度非法移民 美國派軍機遣送 印外交部：歡迎合法回國

延伸閱讀

白宮誰說了算? 川普暗示節制馬斯克的擴權

白宮誰說了算? 川普暗示節制馬斯克的擴權
馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門
魯比歐代理國際開發署長 馬斯克：關閉勢在必行

魯比歐代理國際開發署長 馬斯克：關閉勢在必行
馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

2025-01-27 21:28
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？