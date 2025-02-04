驅逐印度非法移民 美國派軍機遣送 印外交部：歡迎合法回國

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，一架C-17美國軍機已在3日載著非法移民飛往印度；圖為被驅逐出境的移民登上一架C-17軍用運輸機示意圖，非當事人。(路透)

美國境內據悉有72.5萬名印度非法移民 ，在川普 政府加強打擊無證移民後，一架美國軍機3日載著非法移民飛往印度。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，一名不願具名的美國官員透露，那架C-17軍用運輸機已載著非法移民飛往印度，但至少需要24小時才會抵達，目前還不清楚機上載有多少人。

美國總統川普先前表示，要進行美國史上規模最大的驅逐行動，美國移民及海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement, ICE）已有一份初步名單，列有150萬名將被驅逐出境者，當中有近1.8萬名無證的印度人。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據顯示，印度在美國的無證移民有約72.5萬人，居美國非法移民中第3多，前兩名分別是墨西哥、薩爾瓦多。

針對美國驅逐非法移民一事，印度一直對讓無證印度人合法回國保持開放態度，外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）曾提到，印度正在確認哪些人會被送回國，但尚未掌握確切的人數。他說：「只要確定是我們的公民，我們就願意讓他們合法地回到印度。」

蘇杰生當時提到，印度堅決反對非法移民前往美國，因為當中一定還牽涉到其他非法活動，這是不可取的，也破壞了印度的聲譽，「如果確定是我們的國民，且不是合法（在美國）居留，我們願意讓他們合法地回來（印度）。」

川普1月與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電後表示，莫迪在接收非法入境美國的印度移民上，「將做正確的事」。

根據印度時報（Times of India）的報導，2023年10月到2024年9月間，美國共驅逐了超過1100名印度的無證移民。

美國國土安全部（Department of Homeland Security, DHS）負責邊境與移民政策的莫瑞（Royce Murray）2024年11月時曾提到，美國近年驅逐印度非法移民的數量有「逐步攀升」的趨勢。

除了印度以外，美國也已派出軍機，將瓜地馬拉、秘魯、宏都拉斯的非法移民遣送回國。