馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

馬斯克宣稱已刪民主黨參議員華倫的報稅服務小組，會不會影響到國稅局的免費報稅服務，引起關注。(取自國稅局網站)

川普總統的政府效率部(DOGE)特別政府雇員馬斯克 (Elon Musk)3日宣布，已廢止總務署(GSA)旗下的一個協助國稅局 (IRS)免費報稅 系統的軟體支援單位18F，該組織一直受民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）支持。

野獸日報(Daily Beast)報導，馬斯克透露，他開除了國稅局負責監督免費報稅計畫的員工，這項計畫讓納稅人透過「直接申報」(Direct File)管道，免費上網報稅。但紐約郵報報導，馬斯克宣稱是刪掉「極左」的技術部門，並由馬斯克的團隊接手，並非刪除漸受歡迎的免費報稅系統。這個部門也提供華倫的選民報稅服務。

擁有逾94萬名粉絲的右派網紅「ALX」日前在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上，批評「直接申報」為民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)推動的「極左派政府電腦辦公室」(far-left government-wide computer office)之後，馬斯克隨後宣布廢除該計畫。

國稅局2024年報稅季在12個州試辦「直接申報」免費網路報稅服務，當時可使用這項服務的地區為亞利桑納州、加州、佛羅里達州、麻州、內華達州、新罕布夏州、紐約州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州，以及懷俄明州。

今年，「直接申報」免費網路報稅服務擴大到25個州實施，估計超過3000萬人符合條件；此次新增的地區依序為阿拉斯加州、康乃狄克州、愛達荷州、伊利諾州、堪薩斯州、緬因州、馬里蘭州、新澤西州、新墨西哥州、北卡羅來納州、俄勒岡州、賓州，以及威斯康辛州。

有線電視新聞網(CNN)報導，國稅局與部分稅務準備軟體公司合作，後者免費提供符合資格的對象申報，這些人的調整後總收入(adjusted gross income)通常少於8萬4000元。

民調機構Navigator於2023年調查發現，IRS營運的「直接申報」免費、簡化報稅計畫，廣泛獲得76%登記選民的青睞。

非營利組織「經濟安全計畫」(Economic Security Project)報導，在Navigator的民調中，支持「直接申報」報稅管道的族群分別是：77%收入低於5萬元的納稅人，以及81%的18歲到34歲納稅人。

前總統拜登政府任內的財政部長葉倫(Janet Yellen)曾表示，國稅局希望「直接申報」服務在未來幾年內成為常用報稅選項；不過，共和黨人反對這項網路報稅系統，擔心免費的政府服務可能壓縮報稅軟體TurboTax等私人報稅公司的產品與服務收益。