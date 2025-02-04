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川普將宣布退出聯合國人權理事會 下個恐怕是這組織

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統預計4日簽發行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會。圖為川普3日於白宮接待2024年史丹利盃冠軍佛羅里達美洲豹冰球隊。(路透)
川普總統預計4日簽發行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會。圖為川普3日於白宮接待2024年史丹利盃冠軍佛羅里達美洲豹冰球隊。(路透)

政治新聞網站POLITICO報導，美國總統川普預計4日簽發行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並且削減聯合國對加薩救濟機構的資金，此舉正值以色列總理內唐亞胡出訪華府之際。

美國長期指控該委員會對以色列存在偏見，並且為侵犯人權的政府提供掩護。

根據POLITICO取得白宮文件稱，該委員會「未能履行其目的，繼續被用於保護犯下可怕人權罪行的國家」，並譴責其對以色列的偏見立場。

事實上，2018年6月，川普第一任內就曾退出人權理事會；直至拜登政府於2021年2月，時任國務卿布林肯宣布以觀察員身分重返。不過，去年聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）傳出參與2023年10月哈瑪斯跨境突襲後，拜登政府暫停對該機構的資金。

報導指出，這項行政命令也將要求國務卿魯比歐審查並向白宮報告哪些國際組織、條約或公約「促進激進或反美情緒」，尤其是聯合國教科文組織（UNESCO）。美國曾於2019年正式退出UNESCO，理由也是該組織對以色列的偏見。美國在2023年6月已回歸UNESCO。

川普在1月20日第二任就職當日，已經簽發退出世界衛生組織（WHO）和巴黎氣候協定等行政命令。

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