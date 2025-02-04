CNN：看壞美經濟 「2025不消費」、「見底計畫」漸流行

數名女性網紅掀起「2025不消費」(No Buy 2025)、「見底計畫」(Project Pan)等計畫。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，某些美國人認為經濟不會好轉，因此加入由數名女性網紅掀起的「2025不消費」(No Buy 2025)、「見底計畫」(Project Pan)等行列，期盼透過不買東西或減少購物，達到克服過度消費(overconsumption)的不良習慣。

「2025不消費」旨在倡導民眾除了基本生活必需品之外，不要購買非必要物品。「見底計畫」指把美妝產品用完才能再買新的，或者東西用到過期、毀壞才能添購新品。報導指出，不少女性網紅透過社群媒體 呼籲網友加入「2025不消費」或「見底計畫」挑戰，1月間在網路引起熱議。

住在佛羅里達州中部的全職母親馬可姆(Rylee Marcum)正在參加「2025不消費」挑戰，下定決心要持續一整年。她說，除了生活必需品之外不買非必要品，可以讓一家六口每周節省100元開銷。

馬可姆說，加入「2025不消費」運動的原因是不想在川普執政期間做出經濟貢獻。她表示：「這個理由雖然聽起來微不足道，但我覺得環境並沒有好轉，我對未來感到害怕。」

她說，「2025不消費」代表不再上髮廊理髮或到沙龍做美甲，除非有重要日子家人才會上館子或看電影，休閒娛樂改成不花錢的圖書館、公園等免費資源。她表示，以往在目標百貨 (Target)、馬歇爾百貨公司(Marshalls)看到喜歡東西就買的衝動型消費已經停止。

住在底特律的孕婦巴瑞(Sabrina Pare)也是「2025不消費」挑戰參加者。今年將升格人母的她說，東西將變得愈來愈貴，所以現在就要習慣減少消費，懂得如何使用現有物品或買二手貨。

住在加州 可羅納(Corona)的27歲婦女索登(Rebecca Sowden)說，物價與時事都是個人無法掌控的，只能克制自己的花錢習慣。

索登表示，今年1月間靠著打零工兼差以及不買非必要用品，總共存下4272元。