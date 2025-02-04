我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

CNN：看壞美經濟 「2025不消費」、「見底計畫」漸流行

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數名女性網紅掀起「2025不消費」(No Buy 2025)、「見底計畫」(Project Pan)等計畫。（路透）
數名女性網紅掀起「2025不消費」(No Buy 2025)、「見底計畫」(Project Pan)等計畫。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，某些美國人認為經濟不會好轉，因此加入由數名女性網紅掀起的「2025不消費」(No Buy 2025)、「見底計畫」(Project Pan)等行列，期盼透過不買東西或減少購物，達到克服過度消費(overconsumption)的不良習慣。

「2025不消費」旨在倡導民眾除了基本生活必需品之外，不要購買非必要物品。「見底計畫」指把美妝產品用完才能再買新的，或者東西用到過期、毀壞才能添購新品。報導指出，不少女性網紅透過社群媒體呼籲網友加入「2025不消費」或「見底計畫」挑戰，1月間在網路引起熱議。

住在佛羅里達州中部的全職母親馬可姆(Rylee Marcum)正在參加「2025不消費」挑戰，下定決心要持續一整年。她說，除了生活必需品之外不買非必要品，可以讓一家六口每周節省100元開銷。

馬可姆說，加入「2025不消費」運動的原因是不想在川普執政期間做出經濟貢獻。她表示：「這個理由雖然聽起來微不足道，但我覺得環境並沒有好轉，我對未來感到害怕。」

她說，「2025不消費」代表不再上髮廊理髮或到沙龍做美甲，除非有重要日子家人才會上館子或看電影，休閒娛樂改成不花錢的圖書館、公園等免費資源。她表示，以往在目標百貨(Target)、馬歇爾百貨公司(Marshalls)看到喜歡東西就買的衝動型消費已經停止。

住在底特律的孕婦巴瑞(Sabrina Pare)也是「2025不消費」挑戰參加者。今年將升格人母的她說，東西將變得愈來愈貴，所以現在就要習慣減少消費，懂得如何使用現有物品或買二手貨。

住在加州可羅納(Corona)的27歲婦女索登(Rebecca Sowden)說，物價與時事都是個人無法掌控的，只能克制自己的花錢習慣。

索登表示，今年1月間靠著打零工兼差以及不買非必要用品，總共存下4272元。

目標百貨 加州 社群媒體

上一則

商家響應無移民日暫停營業 伊州西語裔商會憂企業受害

下一則

不滿WSJ批「最愚蠢貿易戰」川普：反對關稅者 都被中國控制

延伸閱讀

某些美國人看壞經濟前景而加入「2025不消費」運動

某些美國人看壞經濟前景而加入「2025不消費」運動
加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話

加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話
黑鷹撞擊美航高度 黑盒子、塔台數據差了逾100呎

黑鷹撞擊美航高度 黑盒子、塔台數據差了逾100呎
聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

2025-01-27 21:28
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人