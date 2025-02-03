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川普政府號稱已捕8000非法移民 但因1原因有些人獲釋留美

編譯盧炯燊／即時報導
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川普上任以來已逮捕逾8000無證移民，其中部分被捕者已被釋放。圖為聯邦探員在亞利桑納州逮捕有前科的無證移民。(路透)
川普上任以來已逮捕逾8000無證移民，其中部分被捕者已被釋放。圖為聯邦探員在亞利桑納州逮捕有前科的無證移民。(路透)

總統川普就職以來大張旗鼓驅逐非法移民， 甚至調集聯邦多個機構及執法部門人員加強搜捕，然而聯邦移民和海關執法局(ICE)配套措施不足，尤其拘留空間有限，有部分被逮捕者更獲得釋放。

川普政府及其盟友全力宣傳驅逐行動成績斐然，強調至今已逮捕超過8000人，聲稱是歷史性大規模驅逐行動的成果，然而五個熟悉行動的消息人士透露，其實有些人已透過監控計畫獲得釋放，繼續在美國境內生活。

根本原因在於拘押非法移民的空間不足，意味著被逮捕人數愈多，關押空間的需求就更多。除了聯邦移民和海關執法局(ICE)拘留設施的空間嚴重受限外，聯邦法院亦禁止無限期拘押，ICE最後還是被迫釋放部分被逮捕者，而無法關押至驅逐出境。

ICE每天會在X公布逮捕數字，但沒有具體透露獲釋放、仍被拘留及被逐出境的數字。

發言人承認，經聯邦法院審議的非法移民案件，會禁止ICE無限期拘留，如果非法移民的原籍國拒絕接收，ICE只得被迫釋放他們。

據上述消息人士表示，獲釋者被納入一個名為「拘留替代措施」(Alternatives to Detention)的監控計畫內，ICE可透過腳踝監視器、腕帶監視器或電話登記等來追蹤他們。

早在2024年12月，川普尚未正式上任，但已意識到ICE拘留空間有限的問題，當時已在考慮擴大腳踝監視追蹤計畫。

根據ICE政策，會優先拘留那些被視為會威脅公共安全的非法移民，有關官員可自行決定釋放沒有嚴重犯罪紀錄的非法入境者。

此外，在決定是否釋放時，也會考慮這些人是否來自某些拒絕接收移民的國家，例如委內瑞拉。因此除非對公共安全構成威脅，否則美國境內數十萬非法入境的委內瑞拉人，被逮捕後也可能獲釋放。

非法移民 ICE 川普

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