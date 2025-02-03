我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S流感併發症盛年驟逝 不少南加華人急忙做1事

川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok

川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。(美聯社)
總統川普簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。(美聯社)

總統川普今天簽署行政命令，下令財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok

路透報導，財政部長貝森特（Scott Bessent）向記者表示：「我們會在未來12個月內完成這項計畫。」

川普（Donald Trump）在競選總統期間就曾提出這個構想，聲稱主權財富基金可資助高速公路和機場等基礎建設計畫、製造業及醫學研究等「偉大的國家事業」。

關於主權財富基金具體如何運作以及融資的細節目前尚不清楚，但川普曾表示，主權財富基金可以透過「關稅和其他智慧手段」來籌措資金。

美國去年以國家安全為由，立法要求TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）今年1月19日前脫手TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁，TikTok也曾在禁令生效前短暫停止服務。

川普1月20日就任總統後簽署行政命令，要求將禁令實施時間延後75天。

川普近來說過，他正與多方人士商討收購TikTok事宜，並可能在2月對TikTok的未來做出決定。

TikTok 川普 財政部

上一則

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

下一則

川普向烏克蘭要保護費？ 提議稀土資源交換軍援和金援

延伸閱讀

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月
川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民

川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民
美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話

美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話
民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧

民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

2025-01-27 21:28
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場