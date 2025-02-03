加墨展開關稅報復 川普揚言再加稅

川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，加拿大也對美國貨品徵收25%關稅。圖為載運木材的卡車準備進入加拿大。(路透)

因應川普總統4日起對加拿大 和墨西哥 進口商品徵收25%關稅 ，加墨兩國政府相繼對美國商品開徵報復性關稅；川普則揚言再加稅並重申加拿大應成為美國的第51州。

川普反擊：加應成為美第51州

美聯社報導，川普1日簽署行政命令，4日起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅；加拿大隨即展開反擊，對價值約1550億加元(約1070億美元)的美國產品加徵25%關稅。

在加墨宣布對美徵收關稅後，川普說美國可能再加徵對兩國的關稅。(歐新社) 川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，加拿大也對美國貨品徵收25%關稅。圖為加拿大總理杜魯多。(路透) 川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，加拿大也對美國貨品徵收25%關稅。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。(路透)

加國公布1550億加元徵稅清單

加拿大對美國產品的第一批徵稅清單包括飲料、化妝品和紙類產品，價值約300億加元(200億美元)，第二波清單則有客車、卡車、鋼鋁製品、部分蔬果、牛肉、豬肉、乳製品、航空產品等，價值約1250億加元(約850億美元)。

墨西哥揚言將採取報復性措施，但尚未提及任何稅率或產品。

加墨通話「加強雙邊關係」

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)和墨西哥首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)於2月1日通電話，杜魯多辦公室之後發出聲明表示，加拿大和墨西哥同意「加強兩國雙邊關係」。

杜魯多2日X平台發文寫道：「選擇加拿大國產製品的時候到了，(購物時)查看標籤，讓我們盡力而為。無論如何，選擇加拿大。」

加拿大在美國出口市場中排名第36，而墨西哥是美國最大的貿易夥伴。

川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，加墨也對美國貨品徵收關稅。圖為加州洛杉磯港的貨櫃碼頭。(歐新社)

川普對加拿大和墨西哥加徵關稅後，曾表示若遭報復將再加關稅，但加拿大政府不理會川普的威脅，公布對美國產品加稅的清單。

杜魯多說：「我們當然不希望關稅戰情事升級，但我們將捍衛加拿大。」

加國多省計畫下架美國酒

加拿大安大略省、英屬哥倫比亞省、魁北克省、緬尼托巴省(Manitoba)、諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)等地方政府計畫下架美國品牌的酒類。

安大略省省長福特(Doug Ford)表示，安大略酒類管制局(Liquor Control Board of Ontario)每年售出近十億美元的美國紅白酒、啤酒、蒸餾酒和氣泡酒等。

福特發出聲明表示，「沒有了」，4日起下架美國酒。

安大略酒類管制局是安大略唯一的酒精批發商，管制局的行動將阻止總部在安大略省的餐廳和經銷商訂購或補貨美國產品。

除了官方回應，消費者也有對策，許多人在社群媒體上分享美國產品的替代選項建議。

杜魯多向美國人喊話說，關稅「將對你們產生實質影響」。

川普2日引據加拿大對美國的貿易順差回應，「加拿大不再是個可靠的國家，刺耳卻是事實！加拿大應該成為我們珍愛的第51個州(Cherished 51st State)。稅收更低，對加拿大人民的軍事保護更有保障，也沒有(國際貿易)關稅！(AND NO TARIFFS!)」