國土安全部備忘錄 取消35萬委內瑞拉難民庇護資格

剛上任國土安全部長諾姆受訪表示，未來關灣不排除收容無證婦女或孩童。(路透)

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)2日發布備忘錄指示轄下機關，以不再符合資格為由，取消拜登 政府過去幾年為累計35萬名委內瑞拉公民提供的「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)。華盛頓郵報 分析，為了逃避獨裁政權而離鄉背井，向美國申請庇護的委內瑞拉移民 ，如今恐將被迫回到南美洲祖國。

根據華盛頓郵報取得國土安全部尚未公布的備忘錄，諾姆在文件中寫道，委內瑞拉不再符合美國提供「臨時保護身分」的國家。從時程推算，2023年獲得「臨時保護身分」的委國移民，保護資格將於今年4月截止。

拜登政府雖然以委內瑞拉貧窮嚴重、經濟與政治出現危機為由，讓保護效期延長到2026年秋季，但川普政府上台後已經迅速推翻延長決定，一旦諾姆備忘錄在「聯邦公報」(Federal Register)公告，2023年時獲得「臨時保護身分」的委國移民，60天之內就會失去保護身分。

諾姆在備忘錄裡寫道，允許委國移民繼續在美生活、工作，並不符合美國國家利益，因為委國移民幫派問題猖獗，紐約等城市更因為大量移民湧入而面臨安置等問題。不過，報導指出，有犯罪前科者一般而言無法取得「臨時保護身分」。

備忘錄寫道，委內瑞拉雖然還有許多問題待解，但如今許多領域已有改善，包括經濟、公共衛生以及犯罪問題。

由於委內瑞拉內亂嚴重，川普總統第一任期間曾為委內瑞拉移民提供庇護。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)擔任聯邦參議員期間曾為委國移民大力徵取臨時保護身分。他在2022年曾寫道，逼迫委國移民返國將等於「宣判死刑」。

喬治亞州22歲護理學院學生萊利(Laken Riley)去年遭委國無證客殺害後，美國輿論對委內瑞拉難民支持度大減。