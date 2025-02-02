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報復美國 加墨也對美徵25%關稅 中向WTO提訟

編譯湯淑君／綜合報導
川普總統1日簽署行政令，對加、墨、中三國開徵新關稅。圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城1月31日擠滿越境的貨運卡車。(路透)
川普總統1日簽署行政令，對加、墨、中三國開徵新關稅。圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城1月31日擠滿越境的貨運卡車。(路透)

川普總統1日下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)和非法外國人入美的國家緊急狀態。未來數月關稅大刀也將揮向晶片、製藥、金屬、石油等產業以及歐盟產品。加拿大、墨西哥當晚宣布將對美國產品徵收報復性關稅，中國則表示將向世貿組織(WTO)提起訴訟，並採取相應反制措施。

加拿大總理杜魯多宣布，將對總值1050億美元的美國商品徵收25%的關稅，並從4日起先對價值200億美元的美國商品徵收關稅，隨後在21天內對其餘850億美元的美國產品徵收進一步關稅。 加拿大將對美國的啤酒、葡萄酒、食品和家用電器加徵關稅，並考慮對關鍵礦產採取措施。他敦促加拿大人購買加拿大產品，考慮在加拿大度假。 

墨西哥總統薛恩鮑姆則說，墨西哥將採取反制措施，包括報復性關稅。她表示已指示墨西哥經濟部長啟用墨西哥政府此前準備的「B計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅。

路透報導，白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)表示，美國將對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。

川普關稅行動的依據，是根據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)宣布國家進入緊急狀態。國際緊急經濟權力法賦予因應危機的廣泛權力。

白宮發言人說，川普的行政命令還包含報復條款。

分析人士指出，作出對加拿大、墨西哥和中國這三個美國主要貿易夥伴徵收關稅的決定，對川普有一定風險。

美2月中續向晶片、製藥、金屬開刀

川普1月31日在白宮橢圓形辦公室對媒體說，他最快2月中旬就將對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅、石油和天然氣等產業祭出新一波關稅，並打算對歐盟提高關稅，因為歐盟「對我們(美國)很不好」。

前述川普提到的對電腦晶片等產業新一波關稅，將加在這些產業既有的關稅上，考慮開徵的日期在1月17日左右。

幾個月來，川普一再揚言要對這三個國家徵收關稅，呼籲這三國採取更多措施打擊非法移民及遏止合成鴉片類藥物芬太尼流入美國。

無黨派色彩的租稅基金會(Tax Foundation)估計，川普這波關稅將導致美國每個家庭平均增稅830美元。經濟學家警告，新一輪貿易戰一旦爆發，將推升進口材料和物價成本、打擊美國企業和消費者，進而傷害經濟。

緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)聲明指出，對加拿大進口產品徵收的某些關稅將為許多家庭、製造商、小型企業、龍蝦養殖者及農業生產者帶來沉重負擔。

川普曾提到關稅可能會造成「短期」干擾，但他認為從長遠來看，關稅將把製造業帶回美國並振興經濟。

關稅 川普 加拿大

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