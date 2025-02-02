各大學小心翼翼應對去DEI政策 改計畫名稱、取消課程

根據白宮發布行政命令，接受聯邦補助的機構均不得實施多元化計畫。圖為堪薩斯大學校園。(美聯社)

川普 政府打擊「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策，全國各地大學審慎因應。東北大學(Northeastern University)原本為弱勢族群學生成立的計畫已經更名，強調歡迎所有學生參加，羅格斯大學(Rutgers University)為來自黑人大學學生推出的課程則臨時取消。

美聯社報導，全國各地大學與學院紛紛檢討計畫名稱與標題，查看是否違反川普政府規定。根據白宮 發布行政命令，接受聯邦補助的機構均不得實施多元化計畫。美國高等教育機構與學術單位的研究資金、研究計畫與合作計畫，都仰賴聯邦經費補助。

某些學校思考如何配合川普政府政策之際，面對充滿不確定的未來，以及對未來感到害怕，刻意保持低調。川普總統日前表示，獲得聯邦補助超過10億元以上的學校，必須接受是否遵守行政命令的調查，某些學校則說不會改變原本的立場。

麻州曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)非洲裔校長丹妮爾‧霍爾利(Danielle Holley)表示，希望其他高等教育機構不要屈服於川普的治國理念。她說，川普行政命令面對法律挑戰時根本站不住腳。

川普先前曾說，多元化政策造成歧視。競選期間，川普曾說為了讓大學停止多元化計畫，將祭出懲罰手段，讓大學繳交罰款跟接受補助金額一樣多。

「全國高等教育多元官員協會」(National Association of Diversity Officers in Higher Education)主席羅塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，川普行政命令對許多大學造成寒蟬效應。她表示，學校開始自行重新檢討課程、計畫甚至行政職位，改變可能帶來深遠的長期影響，對職場與社會也一樣。