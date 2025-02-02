我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

各大學小心翼翼應對去DEI政策 改計畫名稱、取消課程

記者顏伶如／綜合報導
根據白宮發布行政命令，接受聯邦補助的機構均不得實施多元化計畫。圖為堪薩斯大學校園。(美聯社)
根據白宮發布行政命令，接受聯邦補助的機構均不得實施多元化計畫。圖為堪薩斯大學校園。(美聯社)

川普政府打擊「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策，全國各地大學審慎因應。東北大學(Northeastern University)原本為弱勢族群學生成立的計畫已經更名，強調歡迎所有學生參加，羅格斯大學(Rutgers University)為來自黑人大學學生推出的課程則臨時取消。

美聯社報導，全國各地大學與學院紛紛檢討計畫名稱與標題，查看是否違反川普政府規定。根據白宮發布行政命令，接受聯邦補助的機構均不得實施多元化計畫。美國高等教育機構與學術單位的研究資金、研究計畫與合作計畫，都仰賴聯邦經費補助。

某些學校思考如何配合川普政府政策之際，面對充滿不確定的未來，以及對未來感到害怕，刻意保持低調。川普總統日前表示，獲得聯邦補助超過10億元以上的學校，必須接受是否遵守行政命令的調查，某些學校則說不會改變原本的立場。

麻州曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)非洲裔校長丹妮爾‧霍爾利(Danielle Holley)表示，希望其他高等教育機構不要屈服於川普的治國理念。她說，川普行政命令面對法律挑戰時根本站不住腳。

川普先前曾說，多元化政策造成歧視。競選期間，川普曾說為了讓大學停止多元化計畫，將祭出懲罰手段，讓大學繳交罰款跟接受補助金額一樣多。

「全國高等教育多元官員協會」(National Association of Diversity Officers in Higher Education)主席羅塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，川普行政命令對許多大學造成寒蟬效應。她表示，學校開始自行重新檢討課程、計畫甚至行政職位，改變可能帶來深遠的長期影響，對職場與社會也一樣。

加州理工州立大學(California Polytechnic)教授瓊斯(Cameron Jones)說，研究加州早期非洲裔後裔歷史的15萬元研究補助恐怕拿不到了。

川普重掌白宮後，推動廢除多元化政策，全國各地大學與學院紛紛檢討計畫名稱與標題，查...
川普重掌白宮後，推動廢除多元化政策，全國各地大學與學院紛紛檢討計畫名稱與標題，查看是否違反川普政府規定。圖為堪薩斯大學的多元化標誌。(美聯社)

川普 加州 白宮

上一則

防長報復？五角大廈逐出4主流媒體 改由親川媒體進駐

下一則

國務卿魯比歐出訪巴拿馬 收回運河是「不可能的任務」？

延伸閱讀

「存在惹疑」川普開除消費者金融保護局長

「存在惹疑」川普開除消費者金融保護局長
關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤
川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目

川普貿易戰起手式 對加、墨、中開徵關稅 沒有豁免項目
川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過