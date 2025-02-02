懷孕人士變懷孕婦女…川普去多元化 8000聯邦機關網頁大改

川普總統上任後鎖定廢除「多元、公平及包容」(DEI)政策，相關字詞都從網站上移除。圖為一份呈給國會的有關DEI政策執行情況的調查報告。(美聯社)

川普 總統上任後發布多道行政命令在聯邦機關推出改革，各個聯邦部門網站已經出現改變。川普政府特別鎖定廢除「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策，相關字詞都從網站上移除，例如「多元化」(Diversity)已遭刪除，以「氣候韌性」(climate resilience)取代「氣候變遷」(climate change)，以「懷孕婦女」(pregnant women)取代「懷孕人士」(pregnant people)等。

白宮發言人辦公室對「華盛頓郵報 」發表聲明表示，美國人民授權川普把多元化政策從聯邦政府裡剔除，恢復擇優錄取的人事制度。

華盛頓郵報報導，自從川普就職日以來，8000多個聯邦機關網頁總共出現662個反映川普競選承諾的詞彙增減，包括刪除「多元化」政策相關用詞，14個內閣部會網站也包括在內。舉例來說，國土安全部徵才專頁裡，已經沒有承諾工作環境「具有包容性」的描述。

此外，「多元」(diverse)的語意與種族或性別無關，仍遭到刪除。例如內政部網站介紹博物館收藏項目寫道「多元典藏」(diverse collections)，「多元」字眼仍被移除。

拜登政府基於性別包容政策，聯邦機關2022年初開始在健康指南中使用「懷孕人士」以及「分娩人士」(birthing people)等不涉及男女性別的用詞。但川普上台後發布行政命令，限縮跨性別者權益，某些聯邦機關便跟著調整網站文字。

農業部把長達6200字的「性別包容溝通指南」(Gender Inclusive Communications Guidance)全數刪除，文件裡原本鼓勵農業部人員詢問應該先徵詢他人以哪種代名詞稱呼，用字遣詞也要注意使用性別中立用詞。

原本隸屬於能源部 的公正與公平辦公室(Office of Energy Justice and Equity)網站已經撤銷，所有員工日前被命令行政休假。能源部低收入可負擔能源數據工具(Low Income Energy Affordability Data Tool)網站改頭換面變成標題「恢復能源主導」(Restoring Energy Dominance)。