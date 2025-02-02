川普下令空襲索馬利亞IS據點 警告恐怖組織：我們會找到你 消滅你

川普總統1日下令軍方對索馬利亞的極端組織伊斯蘭國高階策劃者及其他組織成員發動空襲，據信摧毀了恐怖分子居住的洞穴，擊斃一些恐怖分子。圖為美軍非洲司令部戰機準備起飛。(美聯社)

川普 總統1日表示，他已下令美軍空襲非洲索馬利亞境內的「伊斯蘭國」(IS)據點，多名IS成員在空襲中喪生；此舉是向該恐怖組織及世上其他類似團夥釋出「我們會找到你，然後消滅你」的訊息；索馬利亞總統馬哈茂德(Hassan Sheikh Mohamud)也指出，此次行動強化兩國的同盟，打擊極端分子威脅。

五角大廈 估沒有平民受傷

美聯社報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)表示，這次空襲是由川普下令，美軍非洲司令部(Africa Command)執行；任務與索馬利亞政府協調進行。五角大廈初步評估表示，這次空襲中沒有平民受傷。

國防部長赫格塞斯1日指出，本次對伊斯蘭國極端分子發動的攻擊，目標是索馬里亞戈利斯山區的IS據點，初步評估顯示多名IS成員喪生，沒有平民受傷。(路透)

川普貼文：鎖定IS主謀多年

路透(Reuters)報導，川普在自己社媒平台真實社群(Truth Social)貼文表示，「我們發現那些殺人者躲在洞窟裡，威脅美國及盟友」、「空襲摧毀他們居住的洞窟，殺死許多恐怖分子，而且完全沒傷及平民。我軍已鎖定該伊斯蘭國的攻擊謀畫人多年，但拜登與他的親信沒快速動手，把工作辦好。我就做了！這是向伊斯蘭國及世上想攻擊美國人的其他團夥釋出訊息，『我們會找到你，然後消滅你』。」

川普未指名該IS謀畫人的身分，或者他是否遭空襲而身亡。

索總統：兩國同盟合作反恐

索馬利亞總統辦公室指出，這次行動強化索國與美國「強大的安全盟誼」，致力於打擊極端分子威脅。在X社媒平台的貼文中，馬哈茂德辦公室表示國家依然決心與其盟友共事，鏟除國際恐怖活動，確保區域穩定，「貴國總統膽量大、決斷快，他的反恐努力在索馬利亞極受重視、歡迎」。

五角大廈的非洲反恐戰略因兩個重要盟國查德及尼日去年驅逐美軍，接管美軍重要基地，因此吃緊；那些基地用來執行訓練，以及打擊撒哈拉沙漠南部、沙赫爾區(Sahel)的恐怖團體。

美軍官員曾警告說，IS的小單位愈來愈常接獲該組織高層的命令，往索馬利亞北部遷徙，還有該如何綁架西方人來勒贖、學習更強的戰術、躲避無人機 之道，以及如何自製小型四軸無人機。

IS小單位戰術靈活棲身山區

青年黨(al-Shabab)、蓋達(Qaida)東非支部派系分裂，於是IS索馬利亞附隨組織2015年崛起，他們在索馬利亞邦特蘭(Puntland)自治州最活躍，尤其是加爾加拉山脈(Galgala Mountains)，他們在當地建立棲身處及訓練營。

雖然索馬利亞IS力量比不上青年黨，但已參與索國南部、中部的攻擊行動；該團夥資金來源為勒索、走私及非法抽稅，特別在某些沿海地區，該組織想控制當地商業。