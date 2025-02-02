川普下令空襲索馬利亞IS據點 警告恐怖組織：我們會找到你 消滅你
川普總統1日表示，他已下令美軍空襲非洲索馬利亞境內的「伊斯蘭國」(IS)據點，多名IS成員在空襲中喪生；此舉是向該恐怖組織及世上其他類似團夥釋出「我們會找到你，然後消滅你」的訊息；索馬利亞總統馬哈茂德(Hassan Sheikh Mohamud)也指出，此次行動強化兩國的同盟，打擊極端分子威脅。
五角大廈估沒有平民受傷
美聯社報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)表示，這次空襲是由川普下令，美軍非洲司令部(Africa Command)執行；任務與索馬利亞政府協調進行。五角大廈初步評估表示，這次空襲中沒有平民受傷。
川普貼文：鎖定IS主謀多年
路透(Reuters)報導，川普在自己社媒平台真實社群(Truth Social)貼文表示，「我們發現那些殺人者躲在洞窟裡，威脅美國及盟友」、「空襲摧毀他們居住的洞窟，殺死許多恐怖分子，而且完全沒傷及平民。我軍已鎖定該伊斯蘭國的攻擊謀畫人多年，但拜登與他的親信沒快速動手，把工作辦好。我就做了！這是向伊斯蘭國及世上想攻擊美國人的其他團夥釋出訊息，『我們會找到你，然後消滅你』。」
川普未指名該IS謀畫人的身分，或者他是否遭空襲而身亡。
索總統：兩國同盟合作反恐
索馬利亞總統辦公室指出，這次行動強化索國與美國「強大的安全盟誼」，致力於打擊極端分子威脅。在X社媒平台的貼文中，馬哈茂德辦公室表示國家依然決心與其盟友共事，鏟除國際恐怖活動，確保區域穩定，「貴國總統膽量大、決斷快，他的反恐努力在索馬利亞極受重視、歡迎」。
五角大廈的非洲反恐戰略因兩個重要盟國查德及尼日去年驅逐美軍，接管美軍重要基地，因此吃緊；那些基地用來執行訓練，以及打擊撒哈拉沙漠南部、沙赫爾區(Sahel)的恐怖團體。
美軍官員曾警告說，IS的小單位愈來愈常接獲該組織高層的命令，往索馬利亞北部遷徙，還有該如何綁架西方人來勒贖、學習更強的戰術、躲避無人機之道，以及如何自製小型四軸無人機。
IS小單位戰術靈活棲身山區
青年黨(al-Shabab)、蓋達(Qaida)東非支部派系分裂，於是IS索馬利亞附隨組織2015年崛起，他們在索馬利亞邦特蘭(Puntland)自治州最活躍，尤其是加爾加拉山脈(Galgala Mountains)，他們在當地建立棲身處及訓練營。
雖然索馬利亞IS力量比不上青年黨，但已參與索國南部、中部的攻擊行動；該團夥資金來源為勒索、走私及非法抽稅，特別在某些沿海地區，該組織想控制當地商業。
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