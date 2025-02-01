我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

美股籠罩兩陰影展望不妙 汽車業恐成最大輸家

川普下令2/4正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

編譯盧思綸／即時報導
總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

美國總統川普2月1日下令，4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，唯獨對加拿大出口能源將適用較低的10%稅率。正在角逐加拿大總理的前財政部長方慧蘭先前呼籲，對億萬富豪馬斯克的特斯拉開徵巨額關稅，不過，川普新命令已寫明，若任何國家採取報復，美國將再提高關稅，國際關稅戰恐將揭開序幕。

路透指出，加拿大出口石油將適用較低的10%關稅，而預計2月中旬將對石油和天然氣等實施新關稅。至於墨西哥出口能源2月初即適用新的25%關稅。

美國財經媒體CNBC報導，川普政府表示新關稅將在芬太尼和非法移民危機緩解後解除，但並未說明標準；而且命令中包括一項報復條款，若任何國家選擇進行報復，表現採取進一步行動的訊號，美國可能會再提高關稅。

金融時報報導，方慧蘭1月31日表示應該拿川普「億萬富豪麻吉」馬斯克旗下的特斯拉開刀。

方慧蘭主張：「如果美國對加拿大徵收不公平的關稅，加拿大必須威脅對所有特斯拉汽車徵收100%的關稅，並對美國的葡萄酒、啤酒和烈酒徵收100%的關稅。」

方慧蘭還說：「藉由針對投給川普的共和黨州和他那些億萬富豪麻吉生產的商品，加拿大可以對白宮施加無法避免的政治壓力。」

金融時報描述，方慧蘭作為加拿大最重要的政治人物之一，這番標誌著渥太華與華府的貿易爭端急劇升級，並在川普2月1日敲定新關稅後正式爆發。

關稅 加拿大 川普

上一則

FBI探員若曾參與調查川普 或面臨遭開除窘境

延伸閱讀

埃及總統塞西：世界正仰賴川普實現中東和平

埃及總統塞西：世界正仰賴川普實現中東和平
川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳

川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳
FBI探員若曾參與調查川普 或面臨遭開除窘境

FBI探員若曾參與調查川普 或面臨遭開除窘境
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

2025-01-27 21:28

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始