我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

對加墨徵25%關稅 汽車、汽油到酪梨…物價恐漲推高通膨

編譯盧炯燊／綜合報導
對加墨徵收關稅，將衝擊百業，兩國都是美國進口汽車及零件的重鎮。圖為GM汽車在墨西哥的工廠。(路透)
對加墨徵收關稅，將衝擊百業，兩國都是美國進口汽車及零件的重鎮。圖為GM汽車在墨西哥的工廠。(路透)

總統川普以加拿大及墨西哥未能阻止非法移民及芬太尼流入美國為由，向兩國所有進口商品徵收25%關稅，一切涉及衣食住行的產品，包括酪梨、汽車、汽油、木材等日常所需，價格勢必進一步推高也將令通膨飆升。

經濟學者警告，向加拿大及墨西哥進品產品徵收25%關稅，是對美墨加三國貿易系統的震撼性衝擊，北美經濟將會在「關稅寒冬」下遭到凍結，而加墨兩國已表明一定會以牙還牙報復。

史坦普全球汽車諮詢(S&P Global Mobility)執行董事羅賓內特(Michael Robinet)對川普做法的真正目的表示懷疑。他跟不少經濟分析師認為，川普揮動的關稅大棒，目的是要加墨兩國明年續簽「美墨加協定」(USMCA)時作出讓步。

川普首個任期內親自談判，美墨加三國於2018年11月30日簽署USMCA ，取代原有的北美自由貿易協定(NAFTA)，當時川普吹噓是「最公平、最平衡、最有益的貿易協定」。

華府自由派智庫加托研究所(Cato Institute)貿易分析師林西科姆(Scott Lincicome)指出，高達25%的關稅，將會摧毀川普誇口的USMCA。

川普期望USMCA能夠縮小美國對兩國的巨額貿易逆差，然而協定簽署後，美國對墨西哥商品貿易的逆差沒有縮小反而擴大，從2019年的1060億元擴大至2023年的1610億元；對加拿大的商品貿易逆差，同期也由310億元擴大到 720億元。

保守派經濟智囊長期以來抨擊，自USMCA簽署以來，許多工作已經轉移到墨西哥。因此大多數分析家相信，當USMCA明年續簽時，川普一定要求制定更多規則來鼓勵工廠在美國生產，還會要求打擊為逃避關稅而經墨西哥輸美的中國商品。

稅務及諮詢公司普華永道(PwC)指出，如果川普落實徵收關稅，對墨西哥進口商品徵收的關稅由每年13億元飆升至1320億元，對加拿大進口商品徵收的關稅由4.4億元飆升至1070億元。最終受害的還是美國消費者。

加墨兩國進口到美國貨物占將近三分之一，關稅戰恐將衝擊各種民生物資和價格。圖為墨西...
加墨兩國進口到美國貨物占將近三分之一，關稅戰恐將衝擊各種民生物資和價格。圖為墨西哥酪梨。(歐新社)

川普 關稅 墨西哥

上一則

加墨關稅豁免未定 白宮幕僚做最後努力避免貿易戰

下一則

DeepSeek從新加坡取得Nvidia晶片？ 美追查3國走私管道

延伸閱讀

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會
紐約客談／空難歸責DEI 川普聲明惹議

紐約客談／空難歸責DEI 川普聲明惹議
墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元

墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元
川普將對加墨及中國加徵關稅 中駐美大使館：堅決反對

川普將對加墨及中國加徵關稅 中駐美大使館：堅決反對

熱門新聞

美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒