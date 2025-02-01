對加墨徵25%關稅 汽車、汽油到酪梨…物價恐漲推高通膨
總統川普以加拿大及墨西哥未能阻止非法移民及芬太尼流入美國為由，向兩國所有進口商品徵收25%關稅，一切涉及衣食住行的產品，包括酪梨、汽車、汽油、木材等日常所需，價格勢必進一步推高也將令通膨飆升。
經濟學者警告，向加拿大及墨西哥進品產品徵收25%關稅，是對美墨加三國貿易系統的震撼性衝擊，北美經濟將會在「關稅寒冬」下遭到凍結，而加墨兩國已表明一定會以牙還牙報復。
史坦普全球汽車諮詢(S&P Global Mobility)執行董事羅賓內特(Michael Robinet)對川普做法的真正目的表示懷疑。他跟不少經濟分析師認為，川普揮動的關稅大棒，目的是要加墨兩國明年續簽「美墨加協定」(USMCA)時作出讓步。
川普首個任期內親自談判，美墨加三國於2018年11月30日簽署USMCA ，取代原有的北美自由貿易協定(NAFTA)，當時川普吹噓是「最公平、最平衡、最有益的貿易協定」。
華府自由派智庫加托研究所(Cato Institute)貿易分析師林西科姆(Scott Lincicome)指出，高達25%的關稅，將會摧毀川普誇口的USMCA。
川普期望USMCA能夠縮小美國對兩國的巨額貿易逆差，然而協定簽署後，美國對墨西哥商品貿易的逆差沒有縮小反而擴大，從2019年的1060億元擴大至2023年的1610億元；對加拿大的商品貿易逆差，同期也由310億元擴大到 720億元。
保守派經濟智囊長期以來抨擊，自USMCA簽署以來，許多工作已經轉移到墨西哥。因此大多數分析家相信，當USMCA明年續簽時，川普一定要求制定更多規則來鼓勵工廠在美國生產，還會要求打擊為逃避關稅而經墨西哥輸美的中國商品。
稅務及諮詢公司普華永道(PwC)指出，如果川普落實徵收關稅，對墨西哥進口商品徵收的關稅由每年13億元飆升至1320億元，對加拿大進口商品徵收的關稅由4.4億元飆升至1070億元。最終受害的還是美國消費者。
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