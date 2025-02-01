白宮下令聯邦雇員刪除性別代名詞 CDC移除LGBTQ健康資訊

白宮下令多個聯邦部會局處雇員，把電子郵件簽名中使用的性別代名詞除掉。圖為共和黨籍國會眾議員格林辦公室前掛出標語「只有兩種性別，男性和女性」。(路透)

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得的白宮內部備忘錄，下令多個聯邦部會局處雇員1月31日下午之前，依川普 總統簽署的兩道行政命令規定，把他們電子郵件簽名中按「多元平等包容」(DEI)政策使用的性別代名詞除掉，配合川普就任這幾天發動的終結DEI攻勢。

31日向聯邦疾病防治中心 (CDC )員工發出的訊息寫道，「不見容於本政策的性別代名詞等任何其他資訊，聯邦疾病防治中心、毒性物質及疾病登記署(ATSDR)雇員必須在東岸時間下午5時以前除掉。」

CDC已經從其網站上刪除或編輯了有關跨性別者、性別認同和公平的內容，以趕在聯邦人事管理局規定時限。當天晚間，有關跨性別者愛滋病毒檢測、愛滋病毒藥物使用指南以及支持LGBTQ青少年健康資訊的相關網頁已無法瀏覽。

兩名因擔心遭到報復而要求匿名的員工表示，被刪除或編輯的包括世界各地研究人員收集和使用的大量資料。這些數據刪除後，將對幾十年來一直依賴CDC的研究人員產生影響。

聯邦運輸部的員工30日也收到類似指示；同一日該部還在處理雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)的撞機事件。

消息人士透露，運輸部員工接獲指示，由政府申請表格到電子郵件的簽名，一切性別代名詞都要除掉。

能源部員工30日也接獲類似通知，告知這麼做是要吻合川普行政命令裡的要求，除掉「聯邦通訊、出版品、文字敘述的DEI言詞」。

目前不曉得其他聯邦機構的員工是否也收到類似信息。運輸部、能源部、衛生部、疾病防治中心等機構發言人並未立即回應置評。

川普就職第一日便簽署兩條行政命令，要求終結其政府形容為「激進又浪費的DEI施政」，尋求恢復「聯邦政府裡的生物真理」。31日發給各機構的訊息都提到那兩道行政命令。

備忘錄裡還包括如何編輯電子郵件簽名的指示。

至少有位職業文官接到命令很是憤怒；要求匿名以免受到報復的這位官員表示，自己在CDC任職十幾年，從沒接獲通知，指示自己的電子郵件簽名裡什麼能納入，而什麼又不能納入。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)29日發布的備忘錄也指示，各機構要審核其諸如Outlook的電子郵件系統，關閉會讓使用者用到他們性別代名詞的各種功能。