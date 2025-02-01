我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

白宮下令聯邦雇員刪除性別代名詞 CDC移除LGBTQ健康資訊

編譯潘勛／綜合報導
白宮下令多個聯邦部會局處雇員，把電子郵件簽名中使用的性別代名詞除掉。圖為共和黨籍國會眾議員格林辦公室前掛出標語「只有兩種性別，男性和女性」。(路透)
白宮下令多個聯邦部會局處雇員，把電子郵件簽名中使用的性別代名詞除掉。圖為共和黨籍國會眾議員格林辦公室前掛出標語「只有兩種性別，男性和女性」。(路透)

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得的白宮內部備忘錄，下令多個聯邦部會局處雇員1月31日下午之前，依川普總統簽署的兩道行政命令規定，把他們電子郵件簽名中按「多元平等包容」(DEI)政策使用的性別代名詞除掉，配合川普就任這幾天發動的終結DEI攻勢。

31日向聯邦疾病防治中心(CDC)員工發出的訊息寫道，「不見容於本政策的性別代名詞等任何其他資訊，聯邦疾病防治中心、毒性物質及疾病登記署(ATSDR)雇員必須在東岸時間下午5時以前除掉。」

CDC已經從其網站上刪除或編輯了有關跨性別者、性別認同和公平的內容，以趕在聯邦人事管理局規定時限。當天晚間，有關跨性別者愛滋病毒檢測、愛滋病毒藥物使用指南以及支持LGBTQ青少年健康資訊的相關網頁已無法瀏覽。 

兩名因擔心遭到報復而要求匿名的員工表示，被刪除或編輯的包括世界各地研究人員收集和使用的大量資料。這些數據刪除後，將對幾十年來一直依賴CDC的研究人員產生影響。

聯邦運輸部的員工30日也收到類似指示；同一日該部還在處理雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)的撞機事件。

消息人士透露，運輸部員工接獲指示，由政府申請表格到電子郵件的簽名，一切性別代名詞都要除掉。

能源部員工30日也接獲類似通知，告知這麼做是要吻合川普行政命令裡的要求，除掉「聯邦通訊、出版品、文字敘述的DEI言詞」。

目前不曉得其他聯邦機構的員工是否也收到類似信息。運輸部、能源部、衛生部、疾病防治中心等機構發言人並未立即回應置評。

川普就職第一日便簽署兩條行政命令，要求終結其政府形容為「激進又浪費的DEI施政」，尋求恢復「聯邦政府裡的生物真理」。31日發給各機構的訊息都提到那兩道行政命令。

備忘錄裡還包括如何編輯電子郵件簽名的指示。

至少有位職業文官接到命令很是憤怒；要求匿名以免受到報復的這位官員表示，自己在CDC任職十幾年，從沒接獲通知，指示自己的電子郵件簽名裡什麼能納入，而什麼又不能納入。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)29日發布的備忘錄也指示，各機構要審核其諸如Outlook的電子郵件系統，關閉會讓使用者用到他們性別代名詞的各種功能。

聯邦疾病防治中心 川普 CDC

上一則

墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元

下一則

川普清除FBI前局長人馬 6高官被拔

延伸閱讀

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會
50餘年禁止青少年購槍法規遭聯邦上訴法院推翻

50餘年禁止青少年購槍法規遭聯邦上訴法院推翻
華府空難／川普批前運輸部長「災難」 布塔朱吉駁：任內無空難

華府空難／川普批前運輸部長「災難」 布塔朱吉駁：任內無空難
華府空難／川普推給拜登DEI政策 還稱用「常識」判斷

華府空難／川普推給拜登DEI政策 還稱用「常識」判斷

熱門新聞

美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒